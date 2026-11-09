Allen Widerständen zum Trotz: Schalke glaubt an sich

Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim sowie den Verletzungen von Torwart Loris Karius und Robin Gosens glaubt die Chefetage des FC Schalke 04 fest an eine bessere Zukunft. Coach Miron Muslic äußert sich kämpferisch.

Keine Punkte, zwei Ausfälle – aber viel Hoffnung: Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim sowie den Verletzungen von Torwart Loris Karius und Robin Gosens glaubt die Chefetage von Schalke 04 fest an eine bessere Zukunft. „Es gibt eine Liste von positiven Dingen, die wir mitnehmen können“, sagte Sportchef Youri Mulder: „Wir brauchen den Kopf nicht hängen zu lassen. Wenn wir weiter so auftreten, werden die Punkte kommen.“

Tatsächlich zeigte der Aufsteiger vor 28.369 Zuschauern in Sinsheim eine starke Leistung. Dennoch stand am Ende das siebte Pflichtspiel ohne Sieg für den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga. Zu allem Überfluss mussten Karius und Gosens zu Beginn der zweiten Hälfte raus. Der zuletzt so starke Karius hatte die Niederlage mit einem Lapsus eingeleitet.

Schwer gezeichnet: Loris Karius Schwer gezeichnet: Loris Karius © picture-alliance/dpa/SID/Uwe Anspach

Schalke: Muslic sieht Positives

„Wir müssen eng zusammenstehen, als Mannschaft und als Verein“, sagte Kapitän Kenan Karaman: „Unter dem Strich haben wir wieder keine Punkte geholt. Das ist die Wahrheit. Aber es gab Lichtblicke. Wenn wir daran anknüpfen, dann werden wir Spiele gewinnen.“

Ähnlich sah es Trainer Miron Muslic. „Es fühlt sich fast brutal an. Aber wir werden an all diesen Widerständen nicht zerbrechen“, äußerte der Coach: „Für irgendetwas wird es schon gut sein. Wir sind Schalke. Wir schaffen das. Die zweite Halbzeit war die mit Abstand beste Halbzeit in der Bundesliga.“

Die genauen Diagnosen bei Karius und Gosens stehen noch aus. Beide waren heftig zusammengeprallt. Karius war benommen und erlitt Platzwunden im Gesicht. Bei Gosens befürchten die Schalker eine schwere Knieverletzung.

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