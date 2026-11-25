Hat der FC Bayern wegen der öffentlichen Äußerungen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ein Problem? Benjamin Lauth sieht vor allem Max Eberl in der Zwickmühle.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Benjamin Lauth sieht in der Kontroverse um den FC Bayern und Jamal Musiala den Ausdruck eines Führungsproblems. Geht es nach dem einstigen Torjäger von Bayerns Stadtrivalen TSV 1860 München, leidet die sportliche Leitung unter den öffentlichen Aussagen der mächtigen Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

„Ich glaube, das ist schon das große Problem“, sagte Lauth im Interview mit wettbasis.com. So gäbe es einen „FC Bayern intern“ und einen „FC Bayern extern mit Hoeneß und Rummenigge.“

Benjamin Lauth spricht über den FC Bayern Benjamin Lauth spricht über den FC Bayern © IMAGO/Lackovic

Die beiden langjährigen Bosse hatten wie auch Jan-Christian Dreesen öffentliche Zweifel an der Leistungsfähigkeit Musialas erhoben, was für Empörung und etliche Schlagzeilen gesorgt hatte.

Lauth: Eberl und Kompany haben zu kämpfen

Lauth sieht vor allem Sportvorstand Max Eberl in einer schwierigen Situation: „Ich bin mir sicher, dass die Herren Eberl und Co. insgeheim auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als sie das gehört haben, weil sie genau wussten: Oh Scheiße, jetzt müssen wir am nächsten Tag hier wieder alles irgendwie regeln, was die zwei da eben von sich gelassen haben.“

Eberl hatte öffentlich stets betont, dass er an eine Rückkehr des erkrankten und zuletzt auch länger verletzten Musiala glaube. „Das hat man auch in den Tagen jetzt gemerkt, dass die da wirklich zu kämpfen haben“, sagte Lauth dazu: „Keiner traut sich natürlich mal zu sagen: Ihr zwei bitte, könnt ihr euch mal zurückhalten. Das macht natürlich auch keiner, also müssen sie irgendwie in der Mitte die Wogen glätten.“

Neben Eberl war auch Bayerns Trainer Vincent Kompany erkennbar darum bemüht, Musiala starkzureden. „Wir haben den Trainer gehört, wir haben Eberl gehört, wir haben die Spieler gehört. Da gibt es eine klare Meinung zu diesem Thema und die deckt sich überhaupt 0,0 Prozent mit der von Hoeneß und Rummenigge.“

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Lauth: Bayern bei Musiala ohne rechtliche Grundlage

Dass Rummenigge und Co. auch den hoch dotierten Vertrag Musialas infrage gestellt hatten, irritiert Lauth besonders: „Also die Vertragsthematik ist ja völlig wild und die hat überhaupt keine rechtliche Grundlage.“

Man könne „die Thematik auch umdrehen“ und sagen: „Die Spieler, die gut gespielt haben wie ein Dayot Upamecano, der beste Innenverteidiger der Welt momentan: Müsste er jetzt jede Woche immer wieder mehr Geld verdienen, weil er ja besser spielt als das, was er unterschrieben hat?“

Lauth spielte von der Jugend an bis 2004 für den TSV. Später war er auch für den Hamburger SV, den VfB Stuttgart, Hannover 96 und Ferencvaros im Einsatz.

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