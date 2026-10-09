„Wir sind nicht glücklich“: Ilzer über die Nations League

Die TSG Hoffenheim spüre Folgen der langen Länderspielphase - welche das genau sind, will der Trainer aus einem speziellen Grund nicht verraten.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer wünscht sich von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine Neubewertung der Nations League – und erklärt die Kritik mit eigenen Erfahrungen als Klubtrainer. Er stehe dem Wettbewerb für Nationalmannschaften „sehr kritisch gegenüber“, sagte Ilzer am Freitag: „In diesen drei Wochen sind vier Spiele viel zu viel.“ Man könne sich die Nations League „sparen. Zwei Freundschaftsspiele und dann mit der EM-Quali loslegen, das wäre der viel, viel bessere Ansatz. Ich glaube, das muss die UEFA mal überdenken.“

Die TSG Hoffenheim habe vor dem Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) durchaus selbst mit den Folgen der langen Länderspielphase zu kämpfen. „Wir sind nicht glücklich, wir haben auch Spieler verletzt oder krank zurückbekommen“, sagte er, wollte aus einem speziellen Grund aber keine Namen nennen: „Ich möchte kein Personalupdate geben, weil der HSV eine grandiose Gegneranalyse macht. „Wenn wir schon den ein oder anderen Spieler haben, der nicht topfit zurückkommt, dann wollen wir dahingehend wenigstens unseren Gegner im Dunkeln tappen lassen.“

Der in der Vorbereitung lange verletzte Fisnik Asllani sei indes „absolut ein Kandidat für die Startelf“, es wäre in dieser Saison die Premiere für den Stürmer, der im Länderspielfenster bereits für den Kosovo von Beginn an spielte. „Das war wertvoll, er hat das gut verkraftet“, sagte Ilzer: „Er hat die komplette körperliche Fitness und macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist immer schwierig, wenn ein Spieler die komplette Vorbereitung verpasst hat. Aber er hat im Training überragende Fortschritte gemacht.“