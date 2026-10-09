Dem 1. FC Köln sind vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach die Mittelstürmer ausgegangen. Ist Said El Mala die Lösung?

Der 1. FC Köln könnte bei seiner Stürmersuche für das Derby gegen Borussia Mönchengladbach auf Nationalspieler Said El Mala setzen. Der Linksaußen sei eine Option für diese Position, sagte Trainer René Wagner vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr): „Wir haben letzte Saison schon mit Said in der vordersten Reihe gespielt.“

Den Kölnern sind vor dem wichtigen Duell die Mittelstürmer ausgegangen, Thijs Dallinga (Kreuzband) und Ragnar Ache (Muskel) erlitten ihre Verletzungen jeweils während der Länderspielpause im Test gegen Viktoria Köln (2:2).

Eine weitere Alternative sei Routinier Marius Bülter, „wir müssen schauen, dass wir die beste Kombination an Spielern finden, um gefährlich zu werden.“ Die Lösung bleibe bis zum Spiel „mein Geheimnis“, sagte Wagner.

El Mala an vorderster Front?

El Mala sei indes gestärkt von seinen ersten Einsätzen für die Nationalmannschaft zurückgekommen. „Das hat schon etwas mit ihm gemacht, er hat gespürt, wie schön es ist, für das eigene Land zu spielen, er kam auch mit viel Stolz zurück“, sagte Wagner. Bundestrainer Jürgen Klopp bringe zudem „neue Reize, ich glaube, dass es Said besser macht als Spieler.“

Wagner selbst wird nicht erst seit den jüngsten Spielen gegen Werder Bremen (1:1) und beim Hamburger SV (1:2) in Köln kritisch bewertet, der Trainer versucht das auszublenden. „Ich nehme das wahr, es ist auch gerade relativ schwer, das nicht zu tun“, sagte der 38-Jährige: „Aber wenn ich mich davon beeinflussen lassen würde, würde es meinen Job schwieriger machen, daher muss ich mich davon lösen. Es ist okay, dass diese Stimmen auftauchen, intern gibt es diese Stimmen nicht, das ist mir ganz wichtig. Meine Aufgabe ist es, Punkte einzufahren.“

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