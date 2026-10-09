Julian Schuster freut sich über die starken Leistungen seiner Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Freiburger Trainer sieht den Verein auf dem richtigen Weg.

Trainer Julian Schuster hofft nach den starken Auftritten der Freiburger DFB-Debütanten auf einen positiven Effekt für seine Mannschaft. Die unter Bundestrainer Jürgen Klopp überzeugenden Philipp Treu und Derry Scherhant sowie Yannik Engelhardt und Max Rosenfelder seien mit einem „positiven Gefühl zurückgekommen und haben einen Schwung mitgebracht, der uns helfen kann“, sagte Schuster vor dem Bundesliga-Heimspiel des Sport-Club gegen Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr).

Rechtsverteidiger Treu und Offensivspieler Scherhant hatten in den Länderspielen nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, Engelhardt kam immerhin zu seinem DFB-Debüt. Es sei wichtig gewesen, bei der Rückkehr der euphorisierten Profis „die richtige Mischung zu finden. Die Emotionen zuzulassen, aber dann auch den Drive in Richtung Schalke zu kriegen“, sagte Schuster.

Generell sieht er den Sport-Club auf dem absolut richtigen Weg. Der Verein habe sein Niveau „auf jeden Fall gesteigert“, sagte Schuster. Inmitten der Euphorie um die DFB-Nationalspieler und die Vertragsverlängerung von Abwehrchef Matthias Ginter hatte Finanz-Vorstand Oliver Leki am Donnerstag auch noch einen satten Gewinn (30,5 Millionen Euro) und einen Rekordumsatz (212,1 Millionen Euro) für die vergangene Saison, in der der Sport-Club bis ins Endspiel der Europa League und ins Halbfinale des DFB-Pokals gestürmt war, verkündet.

Die Freiburger sind mit zehn Punkten aus vier Spielen stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet. „Ich bin positiv gestimmt, dass wir da weitermachen können, wo wir aufgehört haben“, sagte Schuster.