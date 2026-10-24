Schalke 04 sorgt sich um seine Profis Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi. Die beiden Spieler krachen beim Spiel gegen den 1. FC Köln mit ihren Köpfen zusammen und müssen beide vom Platz.

Bitterer Moment für Schalke 04: Im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (JETZT im LIVETICKER) mussten Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi nach einem heftigen Zusammenstoß ausgewechselt werden. Die beiden Schalke-Profis waren in der 38. Minute zu einem Kopfball in die Luft gestiegen und dabei mit den Köpfen aneinandergeraten.

Nach dem Crash bluteten Gosens und El-Faouzi sofort stark, Betreuer eilten auf das Spielfeld. Die Blutungen waren zunächst so intensiv, dass sogar die Kölner Ärzte hinzukamen, um den Gegner bei der Behandlung zu unterstützen.

Das Trikot von Schalkes Soufiane El-Faouzi war blutüberströmt Das Trikot von Schalkes Soufiane El-Faouzi war blutüberströmt © IMAGO/Jan Huebner

Minutenlang wurden Gosens und El-Faouzi behandelt und bekamen einen Verband angelegt. Anschließend konnten sie sich in ihren blutverschmierten Trikots kaum auf den Beinen halten. Eine Wiederholung im TV zeigte, das Kölns Said El Mala El-Faouzi unmittelbar zuvor im Zweikampf geschubst hatte und es so zur heftigen Kollision gekommen war.

Schalke-Duo muss ausgewechselt werden

Immerhin konnte das Schalke-Duo das Spielfeld ohne Tragen verlassen. Janik Bachmann kam für El-Faouzi ins Spiel, Vitalie Becker übernahm für Gosens.

Nach Vereinsangaben seien die beiden Spieler gut ansprechbar und würden zunächst in der Kabine weiter medizinisch betreut.

Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit betrug in der Folge acht Minuten.

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