Vincent Kompany wird dem FC Bayern nach seinem Zusammenbruch wohl einige Wochen fehlen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagiert auf die Vorkommnisse.

Der Zusammenbruch von Vincent Kompany hält den FC Bayern in Atem: Nun hat sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Notarzteinsatz um den Cheftrainer der Münchner geäußert.

„Ich war wie wir alle im ersten Moment geschockt, aber Vincent ist bei unseren Ärzten und den Spezialisten im Klinikum in den besten Händen“, sagte Hoeneß der Welt am Sonntag.

Uli Hoeneß hat sich zum Zusammenbruch von Vincent Kompany geäußert Uli Hoeneß hat sich zum Zusammenbruch von Vincent Kompany geäußert © IMAGO/Sven Simon

Hoeneß über Kompany: „Er bekommt alle Zeit“

Der 74-Jährige hofft auf eine baldige Rückkehr des Trainers. „Wir alle wünschen ihm, dass er so bald wie möglich wieder bei der Mannschaft sein kann – er bekommt dabei alle Zeit, die er braucht“, stellte Hoeneß klar.

Kompany war am Freitag beim Training der Münchner Zweitvertretung zusammengebrochen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

FC Bayern: Kompany fällt wohl wochenlang aus

Mittlerweile befinde sich der Coach zwar in einem „stabilen Zustand“, wird aber nach Aussage von Sportvorstand Max Eberl wohl wochenlang ausfallen. „Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen“, sagte Eberl am Samstag.

Aber man rede „nicht von Tagen, sondern von Wochen. Im Moment muss er sicherlich auf seinen Körper hören und sich die Zeit nehmen, die er braucht.“

Kompany wird von seinem Trainerteam um Assistent Aaron Danks vertreten, so auch am Sonntag im Topspiel beim SC Freiburg.

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