Bundesliga heute: Dortmund – Frankfurt LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Borussia Dortmund empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park zum Duell in der Bundesliga.

Der BVB hat gegen die Hessen mehr Bundesliga-Heimspiele gewonnen als gegen jeden anderen Gegner: 39-mal setzte sich Schwarz-Gelb im eigenen Stadion gegen die SGE durch.

Bundesliga heute: Dortmund – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Zuletzt gab es für die Mannschaft von Niko Kovac in der Liga aber zwei Remis in Folge. Drei Bundesliga-Partien nacheinander ohne Sieg wären für Dortmund unter Kovac eine neue Serie – zuletzt blieb der BVB im Januar 2025 drei Ligaspiele in Folge sieglos.

Eintracht Frankfurt sucht nach Krösche-Nachfolger

Bei Eintracht Frankfurt richtet sich der Blick abseits des Platzes auf die mögliche Nachfolge von Markus Krösche sowie auf die Diskussionen um dessen Frankfurt-Aus. Sportlich reist die SGE nach dem 1:0 gegen den 1. FC Köln an, mit dem Frankfurt erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor blieb.

Adi Hütter trifft mit seiner Mannschaft auf einen Gegner, gegen den Eintracht Frankfurt im vergangenen direkten Duell im Mai durch Can Uzun bereits in der zweiten Minute traf. Am Ende siegte dennoch die Borussia mit 3:2.

Borussia Dortmund dominiert die Heimduelle mit Frankfurt

Von den vergangenen 15 Bundesliga-Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt gewann Borussia Dortmund 14. Die einzige Ausnahme war die 1:2-Niederlage im April 2021, als Adi Hütter in seiner ersten Amtszeit bei der Eintracht an der Seitenlinie stand.

Frankfurt gewann mit dem jüngsten 1:0 gegen Köln erstmals seit November 2025 wieder ein Bundesliga-Spiel, während Dortmund in dieser Saison bereits vier weiße Westen vorweisen kann.

DEINE MEINUNG

Wird Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.