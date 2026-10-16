„Spezieller Druck“: Ilzer fordert „klaren Kopf“ im Kellerduell

Die vergangenen vier Pflichtspiele verloren die Kraichgauer. Nun reist der Vorletzte zum Tabellenletzten.

Trainer Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim mahnt vor dem Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach trotz der jüngsten Negativserie zur Ruhe. Es gehe „beiden Mannschaften aktuell ergebnistechnisch nicht gut. Von daher ist ein spezieller Druck drinnen“, sagte der 48-Jährige: „Aber Druck ist auch ein Attribut, das Teil unseres Geschäfts ist. In dieser Phase ist wichtig, dass wir keine Fehlervermeidung oder Mutlosigkeit entwickeln. Ich will, dass wir mit Mut und einem sehr klaren Kopf in dieses Duell gehen.“

Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen ist die TSG derzeit Vorletzter der Fußball-Bundesliga, der Gegner vom Niederrhein steht ohne Zähler am Tabellenende. Zuletzt verloren die Kraichgauer vier Pflichtspiele in Serie. Dennoch wolle man das Kellerduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) „mit der besten Zuversicht angehen“, betonte Ilzer: „Wir wollen Schritt für Schritt das Gefühl des Gewinners zurückerobern. Am Ende, wenn du gewinnen willst, musst du aufhören zu verlieren und aufhören zu denken wie ein Verlierer.“

Es gebe in einer Karriere immer auch „Hindernisse“, die man überwinden müsse. „Wir als Mannschaft erleben eine Prüfung, aus einer Talsohle wie Phönix aus der Asche wieder emporzusteigen“, führte der Trainer aus. Er habe aber „enormes Zutrauen in die Jungs. Sie gehen tapfer durch die Phase, die wir gerade durchlaufen. Ich bin überzeugt, dass wir da gestählt und gestärkt hindurch kommen werden und das nächste Level als Mannschaft erreichen.“ Dafür werde es aber „Mut“ statt „Angst“ brauchen.