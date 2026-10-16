Hainer über Wirtz: „Tut mir fast ein bisschen leid“

Bayern-Präsident Herbert Hainer äußert sich wohlwollend über den Nationalspieler, betont aber: Die Münchner sind "im Moment unheimlich froh" mit ihrem Team.

Der FC Bayern beschäftigt sich aktuell nicht mit einer möglichen Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz.

„Zunächst mal finde ich, dass Florian Wirtz ein herausragender Spieler ist, das ist überhaupt keine Frage“, sagte Klubpräsident Herbert Hainer am Rande einer Gedenkveranstaltung in München, „und es tut mir fast ein bisschen leid für ihn, dass er in England jetzt noch nicht die Form gebracht hat, die er bei Leverkusen hatte, weil wir ihn auch für die deutsche Nationalmannschaft brauchen.“

Herbert Hainer äußert Mitleid mit Florian Wirtz Herbert Hainer äußert Mitleid mit Florian Wirtz © IMAGO/Sven Simon

Aber, ergänzte Hainer mit Nachdruck, „wir haben so einen Top-Kader, dass wir im Moment unheimlich froh sind und deswegen ist das für uns kein Thema zurzeit.“ Wirtz hat auch im zweiten Jahr beim FC Liverpool noch nicht richtig Fuß gefasst, ist aber noch bis 2030 an die Reds gebunden.

Bayern wollte Wirtz vor Liverpool-Wechsel holen

Vor seinem Wechsel auf die Insel waren auch die Bayern stark an ihm interessiert gewesen, weshalb zuletzt Spekulationen über einen möglichen Transfer aufgekommen waren. Weder hatten die Bayern diese befeuert, noch hat Liverpool bislang Anzeichen gemacht, Wirtz vorzeitig abgeben zu wollen. Auch der Spieler selbst äußerte sich nicht in diese Richtung.

Die Bayern blicken nach zwei Unentschieden ohnehin viel mehr auf die anstehenden Topspiele. Die Vorfreude sei groß, sagte Hainer, „wenn man sich mit den Besten – ganz egal ob in der Bundesliga oder auf europäischer Bühne – messen kann, dann ist das für jeden Fußballer das Höchste. Das ist auch bei unseren Fußballern so.“

DEINE MEINUNG

Die Anspannung vor den Duellen mit Leipzig, Arsenal, Freiburg, Dortmund oder Atlético Madrid sei „bei mir und im Vorstand größer als bei den Spielern“, meinte Hainer: „Ich habe mit vielen gesprochen – und die sind alle heiß darauf.“ Die Mannschaft des FC Bayern habe „eine unheimliche Qualität, wenn es darauf ankommt“, betonte Hainer: „Das macht mir Hoffnung und gibt mir Zuversicht.“