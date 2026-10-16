Bayern-Keeper Manuel Neuer wird aller Voraussicht nach auch das Liga-Spiel gegen RB Leipzig verpassen. Grund ist sein Fehlen beim Training am Freitag.

Die Frage um einen Einsatz von Bayern-Keeper Manuel Neuer beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) scheint geklärt.

Wie Sky und Bild berichten und mit Fotoaufnahmen belegen, verpasste der 40-Jährige auch das Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters am Freitag an der Säbener Straße, nachdem er bereits am Donnerstag gefehlt hatte.

Manuel Neuer im Fokus Manuel Neuer im Fokus © IMAGO/ActionPictures

„Manu hat gestern noch nicht trainiert. Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt und wie die Situation ist. Mehr Infos haben wir heute noch nicht“, sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag.

Urbig ersetzt Neuer

Neuer hatte am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den FC Augsburg noch über die volle Distanz im Tor des deutschen Rekordmeisters gestanden, die Führung der Augsburger aber durch einen riesigen Patzer verschuldet. Im Anschluss wurde erneut über seine Person und sein Leistungsvermögen diskutiert.

Unter der Woche stand Jonas Urbig beim 3:3 in der Champions League bei Viking Stavanger im Tor, während Neuer über Fußprobleme klagte.

Urbig war es auch, der das Abschlusstraining gemeinsam mit Jannis Bärtl am Freitagnachmittag absolvierte, wie ein Foto der Bild zeigt.

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