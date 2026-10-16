"Das war gerade wahre Größe, habe ich selten erlebt"

Der 34-Jährige war 2015 vom SC Sandhausen an die Dreisam gewechselt und kommt dort bislang auf 247 Pflichtspiele.

SC-Urgestein Lukas Kübler hat seinen Vertrag in Freiburg einmal mehr verlängert. Details über die Laufzeit gab der Fußball-Bundesligist wie üblich nicht bekannt. Der 34-Jährige war 2015 vom SC Sandhausen an die Dreisam gewechselt und kam dort bislang auf 247 Pflichtspiele.

„Der Verein ist mir ans Herz gewachsen – das hätte ich vor elf Jahren so nicht gedacht“, sagt Kübler: „Ich möchte weiterhin Leidenschaft und Ernsthaftigkeit auf den Platz sowie etwas Lockerheit in die Kabine bringen.“

In der aktuellen Saison kam Kübler vor allem als Joker zum Einsatz, sein einziges Saisontor erzielte er beim 5:1 im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf.

„Auf Kübi ist sportlich absolut Verlass. Er bringt jeden Tag totale Leidenschaft und Identifikation mit ein“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.