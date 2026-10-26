Andrej Kramaric ist bei der TSG Hoffenheim für die besonderen Tore zuständig - und noch lange nicht satt.

Andrej Kramaric ist bei der TSG Hoffenheim für die ganz besonderen Tore zuständig. Nach dem 500. Bundesligatreffer für seine TSG im Februar 2018 erzielte er am Sonntag zudem den 1000. – und ist auch im Alter von 35 Jahren noch lange nicht satt.

„Ich bin noch immer motiviert, ich bin vielleicht kein 18-Jähriger mehr. Aber ich will Fußball einfach genießen und noch 1000 Tore schießen“, sagte der Kroate mit einem Lachen nach dem 3:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen.

Gesicht der TSG Hoffenheim: Andrej Kramaric Gesicht der TSG Hoffenheim: Andrej Kramaric © picture-alliance/dpa/SID/Uwe Anspach

Kramaric ist Hoffenheims Rekordtorschütze

Mit einem lässigen Lupfer in die Mitte hatte Kramaric die TSG vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht (79.) und sich erneut in die Geschichtsbücher eingetragen. 141 der 1000 Bundesligatore der TSG gehen auf sein Konto. Er freue sich „extrem. So eine Zahl und so eine kleine Geschichte zu schreiben, ist immer ein besonderes Gefühl“, sagte Kramaric bei DAZN.

Der Kroate ist seit 2016 bei der TSG, er ist Rekordtorschütze des Vereins. Und nur Torhüter Oliver Baumann hat mehr Partien für die Hoffenheimer absolviert. „Er hat diesen Verein in der Offensive über eine ganze Dekade geprägt. Er hat ein Vermächtnis hier geschaffen“, sagte Trainer Christian Ilzer.

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