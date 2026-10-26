Nach den Rückschlägen der letzten Tage freut sich der FC Bayern über einen wichtigen Erfolg. Die Tabellenführung wird zur Nebensache.

Max Eberl stand die Erleichterung nach einer schwierigen Woche für den FC Bayern ins Gesicht geschrieben. „Der Sieg ist für Vinnie. Der Sieg ist für Jo, für seine Familie. Der Sieg ist für Lucho“, sagte der Sportvorstand des Fußball-Rekordmeisters nach dem 3:1 (2:0) beim SC Freiburg, der ganz im Zeichen mehrerer unschöner Begleitumstände stand: „Der Sieg ist für den FC Bayern und für diese Zusammengehörigkeit, die wir einfach jetzt brauchen.“

Nach dem Trauerfall von Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich hatte der Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany am Freitag die Bayern geschockt. Dazu fehlten viele Stars wie etwa Luis Díaz. Kompany habe sich, berichtete Eberl, nach dem Sieg „Gott sei Dank“ nicht gleich bei ihm gemeldet: „Ich weiß auch nicht, wie er das Spiel gesehen hat.“

Er habe bewusst den Kontakt zum Coach reduziert, damit sich dieser entspannen und erholen könne. „Außer, dass ich ihn gestern besucht habe und wir über ganz andere Dinge, über das Leben gesprochen haben. Das ist der Kontakt, den wir hatten“, sagte Eberl. Bei Co-Trainer Aaron Danks, der die Mannschaft in Freiburg betreute, habe sich Kompany nach dem Spiel allerdings mit einer kurzen Nachricht gemeldet, berichtete dieser.

Bayern Sportvorstand Max Eberl Bayern Sportvorstand Max Eberl © FIRO/SID

Nächste Woche empfängt der FC Bayern den BVB

Jonas Urbig, der für den angeschlagenen Manuel Neuer im Tor gestanden hatte, lobte den enormen Zusammenhalt von Mannschaft und Klub in dieser schwierigen Zeit. „Wir haben natürlich für den Trainer gespielt, auch für Joshua Kimmich und unsere angeschlagenen Spieler. Wie wir das diese Woche als Mannschaft und Verein aufgefangen haben, war wirklich außergewöhnlich.“ Deswegen sei er „sehr stolz“ auf alle Beteiligten.

Dass der Rekordmeister sich mit dem Dreier vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder an die Spitze der Liga setzte, wurde dabei eher zur Randnotiz. „Kurz nach dem Schlusspfiff hat das keine so große Rolle gespielt, weil was anderes gezählt hat“, sagte Eberl. Jetzt sei es aber eben doch „das absolute Topspiel“ kommenden Samstag (18.30 Uhr)

DEINE MEINUNG

Eberl ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass wir dann als Tabellenführer dieses Spiel bestreiten dürfen. Das war ja auch nicht so klar, aber das haben wir uns jetzt in den letzten Wochen erarbeitet.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach