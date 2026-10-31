Mit seinen Zweifeln am Transfer von Harry Kane zum FC Bayern verwunderte Dietmar Hamann schon 2023. Durch den Coup beim Ballon d'Or altert die Kritik noch schlechter - aber der TV-Experte verteidigt sich.

Mit dem Gewinn des Ballon d’Or hat Harry Kane nicht nur eine lange Durststrecke für die Bundesliga und den FC Bayern beendet – er hat es seinen Kritikern gezeigt. Unter anderem Dietmar Hamann hatte im Vorfeld des 100-Millionen-Transfers 2023 deutliche Zweifel angemeldet. Diese sorgten damals schon für Staunen und gingen jetzt nach Kanes Triumph noch einmal viral. Am Samstag vor dem Kracher Bayern vs. BVB (18.30 Uhr im LIVETICKER) verteidigte Hamann jetzt seinen damaligen Standpunkt.

FC Bayern: So verteidigt Hamann seine Kritik an Harry Kane

„An dem, was ich gesagt habe, hat sich wenig geändert“, insistierte Hamann bei Sky und verwies darauf, dass Kane sein ganz großes Ziel mit den Bayern ja noch nicht erreicht habe: „Er ist gekommen, um in München die Champions League zu gewinnen. Er ist jetzt drei Jahre hier – das ist bisher nicht passiert.“

Dietmar Hamann hat weiterhin Zweifel bei Harry Kane Dietmar Hamann hat weiterhin Zweifel bei Harry Kane © IMAGO/Matthias Koch

Zugleich betonte der frühere Bayern-Star: „Ich freue mich natürlich für ihn. Man hat gesehen, was es ihm bedeutet, als sein Name aus dem Kuvert geschlüpft ist.“

Das sagte Hamann 2023 vor dem Kane-Transfer

Zur Erinnerung: Vor dem Kane-Wechsel zu Bayern 2023 hatte sich Hamann als einer der größten Kane-Skeptiker in Stellung gebracht. „Für die Bundesliga und die Bayern wäre es super, aber für das Geld würde ich es nicht machen“, stellte er damals klar.

„Er hat nicht die Physis eines (Robert) Lewandowski, schnell war er noch nie, und ich hätte größte Bedenken, ob er in zwei oder drei Jahren die Tore schießt, die Lewandowski jetzt noch mit 34 schießt“, meinte Hamann seinerzeit.

DEINE MEINUNG

Tatsächlich schoss Kane im ersten Bayern-Jahr 44 Tore in 45 Spielen, 41 Treffer bei 51 Einsätzen waren es in Jahr zwei und in der dritten Spielzeit (für die er nun den Ballon d’Or erhielt) waren es unglaubliche 61 Tore in 51 Partien für die Bayern.

Hamann über Ballon d’Or: „Einen Herausragenden gab es wahrscheinlich dieses Jahr nicht“

„Auf der anderen Seite muss man sagen: einen Herausragenden gab es wahrscheinlich dieses Jahr nicht“, warf Hamann mit Blick auf den Ballon d’Or für Kane weiter ein: „Fabián Ruiz wurde Zehnter, Michael Olise Neunter – da haben auch viele gesagt, der hätte es wahrscheinlich verdient. Das heißt: Es gab viele, die es wahrscheinlich verdient gehabt hätten.“

Die Zahlen bestätigen Hamann in diesem Punkt ein Stück weit: Kane setzte sich mit nur 28 Punkten Vorsprung (1055 Punkte) vor WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé (1027) durch. Es war damit eines der engsten Rennen in der Geschichte der Auszeichnung.

„Ich freue mich für ihn, es ist gut für die Bundesliga, gut für die Bayern – und jetzt schauen wir, was die nächsten Monate passiert“, meinte Hamann und blieb dabei: „An der Sichtweise, dass er kommt, um die Champions League zu gewinnen, hat sich wenig geändert.“

Außerdem gab er beim 33-jährigen Kane erneut zu bedenken: „Er wird ja nicht jünger. Absolut, um Gottes Willen: Ich wünsche es ihm! Die Champions League kann man natürlich auch nicht planen. Du kannst einen Transfer dann abschließend erst bewerten, wenn der Spieler nicht mehr da ist. Ein Mbappé ist auch nach Madrid geholt worden, um die Champions League zu gewinnen. Wenn er das nicht macht …“

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