Der FC Bayern München empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 141. Mal seit Gründung der Bundesliga stehen sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund in einem Pflichtspiel gegenüber – keine andere Paarung gab es im deutschen Profifußball häufiger.

Heute Abend empfängt der Tabellenführer den zweitplatzierten BVB in der Allianz Arena, der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr. Beide Klubs sind in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und treffen mit unterschiedlichen Serien im Rücken aufeinander. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Bayern – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

FC Bayern: Danks vertritt Kompany

FCB-Cheftrainer Vincent Kompany durfte unter der Woche nach seinem Zusammenbruch im Training das Krankenhaus wieder verlassen. Wie Sportvorstand Max Eberl am Rande des Pokalspiels erklärte, wurde bei Kompany eine Hirnhautreizung diagnostiziert. Er setzt nun seine Reha zu Hause fort. Wie bereits in den vergangenen beiden Spielen vertritt Co-Trainer Aaron Danks den Belgier an der Seitenlinie.

Auf dem Platz stellt Bayern mit 25 Treffern die beste Offensive der laufenden Bundesliga-Saison und kassierte bislang nur sechs Gegentore.

Borussia Dortmund hofft auf Karetsas-Rückkehr

Borussia Dortmund hofft für das Duell in München auf ein Comeback von Konstantinos Karetsas. Niko Kovac äußerte sich zudem anerkennend über Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane und bezeichnete dessen Leistungen als „sensationell“. Unter der Woche im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) wurde Kane noch geschont.

Harry Kane saß zuletzt im DFB-Pokal auf der Bank Harry Kane saß zuletzt im DFB-Pokal auf der Bank © IMAGO/HMB-Media

Defensiv reist der BVB mit den besten Zahlen der fünf europäischen Topligen an: Nur vier Gegentore stehen nach sieben Bundesliga-Partien zu Buche, fünfmal blieb Dortmund ohne Gegentreffer. Maximilian Beier kommt im Kalenderjahr auf 13 direkte Torbeteiligungen in der Bundesliga, nur Deniz Undav weist unter deutschen Spielern einen höheren Wert auf.

DEINE MEINUNG

FC Bayern München zuletzt mit Topbilanz gegen den BVB

Gegen kein anderes Team kassierte der FC Bayern München im Profifußball so viele Niederlagen wie gegen Borussia Dortmund, insgesamt 33. In den vergangenen 17 direkten Duellen verloren die Münchner allerdings nur einmal und holten dabei 13 Siege sowie drei Unentschieden.

Der FC Bayern München hat zudem keines der vergangenen 21 Bundesliga-Spiele als Tabellenführer gegen einen Tabellenzweiten verloren.

Wird FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.