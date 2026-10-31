Harry Kane blickt auf den emotionalsten Moment seiner Karriere zurück. Der Stürmer des FC Bayern verrät, wie angespannt er unmittelbar vor der Verleihung des Ballon d'Or war und welche Spiele seine Saison geprägt haben.

Harry Kane hat offen über die Minuten vor seinem Ballon-d’Or-Triumph gesprochen. Der Stürmer des FC Bayern räumte ein, dass ihn die Situation bei der Verleihung mehr belastete als viele große Spiele seiner Karriere.

„Ich war nervös. Wirklich. Mein Herz hat sehr schnell geschlagen“, schilderte Kane im Gespräch mit France Football die Augenblicke unmittelbar vor der Verkündung. Die Situation war für ihn auch anders als vor einem wichtigen Spiel. „Das ist ein völlig anderer Stress als vor einem großen Spiel, bei dem man weiß, dass man das Ergebnis mit einer guten Leistung oder Toren beeinflussen kann. Diesmal musste ich einfach nur abwarten.“

Harry Kane gab nach dem Ballon-d’Or-Triumph einen Einblick in seine Gefühltswelt Harry Kane gab nach dem Ballon-d’Or-Triumph einen Einblick in seine Gefühltswelt © IMAGO/Xinhua

Ballon d’Or: Was den Moment für Kane so emotional machte

Besonders emotional sei die Atmosphäre für ihn gewesen, weil zahlreiche Familienmitglieder und enge Wegbegleiter vor Ort waren. „Viele meiner Freunde und Familienmitglieder waren da, und ich wollte sie stolz machen“, sagte Kane. Zusätzlich habe er den ganzen Tag über Nachrichten von ehemaligen Mitspielern, Trainern und Freunden erhalten. „Alle haben mir gesagt, dass ich es verdient habe, und mir viel Glück gewünscht. Das hat meinen Wunsch, zu gewinnen fast noch größer gemacht, weil mir bewusst wurde, wie viel Unterstützung ich habe.“

Mindestens genauso eindrucksvoll wie die Auszeichnung selbst bleiben für Kane die sportlichen Höhepunkte seiner Saison.

Kanes größter Moment war das Pokalfinale mit dem FC Bayern

Als größten Moment nannte der Angreifer seinen Dreierpack im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Der FC Bayern gewann die Partie mit 3:0 und beendete damit eine sechsjährige Wartezeit auf den Titel. Bereits zu Saisonbeginn habe die Mannschaft die Rückkehr des Pokals als wichtiges Ziel ausgegeben.

„Das war wahrscheinlich eine meiner größten Leistungen“, sagte Kane über das Endspiel. „Ich habe Verantwortung übernommen und einen Dreierpack erzielt.“ Gerade deshalb sei ihm die Erinnerung besonders wichtig geblieben. „Dieser Moment sticht heraus, weil ich weiß, wie viel dieser Sieg bedeutet hat. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen hier in München.“

DEINE MEINUNG

Besonderes England-Spiel bei der WM

Knapp dahinter ordnete Kane den WM-Erfolg Englands gegen die Demokratische Republik Kongo ein. Beim 2:1-Sieg in der K.o.-Runde drehte er die Partie mit zwei späten Toren innerhalb der Schlussviertelstunde.

Weil er als Kind viele bittere Niederlagen der englischen Nationalmannschaft in K.o.-Spielen erlebt habe, sei dieses Spiel für ihn besonders emotional gewesen.

„Ich bin damit aufgewachsen, viele K.o.-Spiele Englands zu schauen. Oft ist es nicht zu unseren Gunsten ausgegangen“, erklärte Kane. Umso größer sei das Gefühl gewesen, diesmal selbst den Unterschied gemacht zu haben: „Derjenige zu sein, der Verantwortung übernimmt und der Mannschaft das Weiterkommen ermöglicht, hat mir eines der größten Gefühle meines Lebens gegeben.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.