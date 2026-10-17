Niclas Füllkrug spielt für Werder Bremen weiter in absoluter Top-Form. Nach seinen beiden Toren gegen Paderborn tobt der Stürmer nach einer Frage zur Nationalmannschaft trotzdem.

Nächste Show von Niclas Füllkrug! Der Stürmer traf beim 2:2 von Werder Bremen gegen den SC Paderborn doppelt und war mit seinen beiden Treffern erneut maßgeblich dafür verantwortlich, dass Werder erneut nach einem 0:2 noch zurückkam.

„Natürlich steigert es das Selbstvertrauen. Ich denke da nicht so viel dran. Das macht es auch aus. Mir geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich ärgere mich ein wenig, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Füllkrug nach dem Spiel bei DAZN.

Niclas Füllkrug ärgert sich über Frage zum möglichen DFB-Comeback Niclas Füllkrug ärgert sich über Frage zum möglichen DFB-Comeback © IMAGO/DeFodi Images

Der Ärger des Stürmers wurde anschließend noch größer, als er erneut auf ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft angesprochen wurde. „Ich würde es sehr cool finden, wenn die Medien anfangen, mich zu respektieren“, sagte der 33-Jährige.

„Ich glaube, ich bin auch immer sehr respektvoll zu den Medien. Wenn ich schon 44-mal gesagt habe, dass ich da nicht mehr drüber reden will, wäre es sehr cool, wenn wir da nicht mehr drüber reden“, ärgerte sich Füllkrug.

Thioune über Füllkrug: „Bundestrainer lässt sich gerne mit Leistung bedrohen“

DAZN-Experte Nils Petersen musste nach dem Ausbruch von Füllkrug lachen und sagte mit Augenzwinkern in Richtung seines ehemaligen Kollegen: „Sorry Lücke. Ich werde dich auch das 45. Mal fragen. Du schießt Tore, bessere Argumente kannst du doch nicht liefern als Spieler.“

Und sein Trainer Daniel Thioune? Der wollte sich beim Thema nicht festlegen: „Ich will nicht bewerten, ob das fahrlässig ist. Am Ende geht es darum, dass die Besten für Deutschland spielen. Wenn einer die Torjägerliste anführt, hat er nicht ganz so viel falsch gemacht.“

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Thioune ergänzte: „Der Bundestrainer lässt sich gerne mit Leistung bedrohen. Wenn er in die Zukunft blickt, dann ist Niclas vielleicht nicht die erste Personalie. Wenn er Tore braucht, sollte er ihn anrufen.“

Füllkrug so treffsicher wie zuletzt Klose

Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Füllkrug am 8. Juni 2025 in der Nations League gegen Frankreich. Seit seiner Rückkehr nach Bremen im Sommer hat sich der Stürmer besonders treffsicher präsentiert. Als erster Bremer seit Miroslav Klose in der Saison 2005/06 erzielte Füllkrug in den ersten sechs Spielen sechs Tore.

Klar ist: Sollte Füllkrug in der Bundesliga weiter so performen, wird auch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft weiter Thema bleiben, auch wenn der Stürmer selbst nicht darüber sprechen möchte.

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