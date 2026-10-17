Angeschlagener Kompany jubelt im Sitzen – und sagt für PK ab

Der Coach des FC Bayern wird von gesundheitlichen Problemen geplagt, die ihn beim 6:1 seines Teams gegen Leipzig erheblich einschränkten.

Den Interviewtermin bei Sky musste Vincent Kompany nach einem ansonsten rundum gelungenen Abend absagen – und auch bei der obligatorischen Pressekonferenz fehlte der Trainer des FC Bayern. Schon zuvor hatte der 40-Jährige in der Allianz Arena nicht seine gewohnte Rolle einnehmen können, beim beeindruckenden 6:1 (3:0) über RB Leipzig am Samstagabend blieb der Belgier lieber auf der Bank sitzen und beklatsche dort die Tore, statt sich stehend in der Coaching Zone aufzuhalten.

Für Aufklärung sorgte Sportvorstand Max Eberl, der Kompany auch bei der Pressekonferenz vertrat, nach der Partie: „Er hat einen Infekt gehabt die ganze Woche“, sagte Eberl über den Coach, „und dann noch eine Sportverletzung an der Hüfte.“ Deshalb fiel Kompany, der beim Treppensteigen gestützt werden musste, das Gehen schwer – die Anweisungen von der Seitenlinie aus überließ er Co-Trainer Aaron Danks.

„Wenn es der Körper nicht hergibt, muss er es auch akzeptieren“, meinte Eberl. „Die Assistenztrainer wussten aber genau, was zu tun ist, die Jungs wussten, was zu tun ist. Deswegen konnte er entspannt auf der Bank sitzen.“ In der Champions League am Mittwoch gegen den FC Arsenal (21.00 Uhr,/ DAZN) soll Kompany dabei sein können, „wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist“, sagte Eberl.