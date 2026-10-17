Bayern-Trainer Vincent Kompany fällt beim Liga-Spiel gegen Leipzig durch seine Nichtpräsenz auf. Lothar Matthäus und Wolff-Christoph Fuss versuchen das Rätsel zu erklären.

Wo ist Vincent Kompany? Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (JETZT im LIVETICKER) suchten viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Trainer des deutschen Rekordmeisters vergeblich an der Seitenlinie.

Hatte er zunächst noch vor der Bayern-Bank gestanden, saß er später nur noch auf selbiger. Auch bei allen Treffern seiner Mannschaft blieb der Belgier sitzen, ballte allein die Faust, um seine Freude auszudrücken.

Vincent Kompany an der Seitenlinie Vincent Kompany an der Seitenlinie © IMAGO/STEINSIEK.CH

Was steckt dahinter? Die Antwort darauf war auch für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht zu finden.

„Kompany ist gar nicht zu sehen“

„Es wundert mich heute ein bisschen. Demichelis ist sehr aktiv. Kompany ist gar nicht zu sehen in seiner Coachingzone“, sagte der 65-Jährige bei Sky.

Kommentator Wolff-Christoph Fuss brachte anschließend etwas Licht ins Dunkel: „Er sitzt viel. Vorhin ist er mal aufgestanden. Er hat sich irgendwas an der Hüfte geholt. Es wird von Hüftproblemen berichtet. Deshalb sitzt er“, erklärte der 50-Jährige.

Luis Díaz brachte die Bayern in Führung (12.). Es folgten Tore von Aleksandar Pavlovic (26.) und Michael Olise (34.).

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