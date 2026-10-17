Der FC Bayern trifft im Topspiel auf RB Leipzig. SPORT1 begleitet die Partie im Artikelticker für Sie.

+++ Halbzeit +++

Die Bayern führen zur Pause mit 3:0! Die Statistiken sprechen Bände: 9:0 Schüsse aufs Tor – was für eine dominante erste Hälfte des deutschen Rekordmeisters.

+++ 38. Minute, nächste Gelegenheit für den FCB +++

Díaz mit der nächsten Gelegenheit! Diesmal ist Vandevoordt aber zur Stelle und lenkt den Ball gerade noch so über den Querbalken.

+++ 34. Minute, 3:0 für Bayern +++

Ist das schön gespielt: Michael Olise trifft zum 3:0! Kane setzt den Franzosen perfekt in Szene, der nicht lange fackelt, an der Sechzehnerkante abschließt und ins linke untere Eck trifft. Die RB-Abwehr wirkt völlig von der Rolle.

+++ 29. Minute, RB wankt gewaltig +++

Die Bayern spielen groß auf – RB hat mächtig Probleme. Beinahe fällt das 3:0, aber Michael Olise scheitert am Pfosten. Die Münchner spielen sich eine Chance nach der anderen heraus, bei den Gästen aus Leipzig läuft derweil bislang kaum etwas zusammen.

+++ 26. Minute, 2:0 für Bayern +++

Aleksandar Pavlovic trifft zum 2:0! Díaz glänzt diesmal als Vorlagengeber. Vandevoordt ist beim strammen Schuss ins linke untere Eck chancenlos. Die RB-Abwehr um Startelf-Neuling Lukas Klostermann macht dabei erneut keine gute Figur.

+++ 19. Minute, nächste Bayern-Chance +++

Den Bullen unterläuft im Aufbauspiel ein kapitaler Fehlpass. Harry Kane schnappt sich den Ball und legt mit der Hacke für den hereinlaufenden Dayot Upamecano auf. Dieser scheitert an Vandevoordt und die Bayern bekommen eine Ecke zugesprochen. Daraus entsteht allerdings keine Gefahr.

+++ 12. Minute, 1:0 für Bayern +++

Luis Díaz bringt den FC Bayern nach Vorlage von Joshua Kimmich in Führung. Der Kolumbianer bleibt nach dem starken Pass von Kimmich eiskalt und lässt Vandevoordt keine Chance.

+++ 1. Minute, Kane lässt erste Chance aus +++

Harry Kane kommt an der Strafraumkante zum Abschluss, scheitert aber an RB-Keeper Maarten Vandevoordt.

Bayern – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker