Vor der Partie gegen Borussia Dortmund feiert die aktive Fanszene Weltfußballer Harry Kane. Doch auch für einen anderen Spieler gibt es eine Aktion.

Am Samstagabend empfing der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) zum absoluten Spitzenspiel der Bundesliga. Die Fans des deutschen Rekordmeisters hatten für das Duell eine große Geste vorbereitet – und zwar für Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane.

In der Südkurve der Münchner wurde ein großes Spruchband mit einer Gratulation für den Stürmer ausgerollt. „Kein Showman, sondern einfach ein Fußballer, wie er sein sollte. Gratulation, Harry“, war dort zu lesen. Der Engländer hatte am vergangenen Montag als erster Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge (1981) die begehrte Auszeichnung gewonnen.

Mit diesem Banner feierten die Fans des FC Bayern Ballon d’or-Sieger Harry Kane Mit diesem Banner feierten die Fans des FC Bayern Ballon d’or-Sieger Harry Kane © IMAGO/HMB-Media

Beim Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg war Kane zwar bereits in der Arena gefeiert worden – mehr als ein kleines Spalier der eigenen Mitspieler und Applaus der Zuschauer hatte es aber nicht gegeben. Der Engländer saß beim souveränen 6:1-Sieg über die volle Distanz auf der Bank gesessen.

FC Bayern: Harry Kane bei Rede von BVB-Fans ausgepfiffen

Kane präsentierte den Fans vor Anpfiff auch kurz seinen goldenen Ball und kam mit der Trophäe aufs Feld. Für etwas Unmut sorgten die Gästefans aus Dortmund, die pfiffen, während der englische Torjäger das Wort ergriff.

„Ich bin stolz, ein Bayern-Spieler zu sein. Ich bin stolz, diese Trophäe nach München zu bringen. Thank you. Danke schön“, sagte Kane. „Ihr macht unseren Sport kaputt!“, skandierten derweil die BVB-Anhänger.

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Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, der auch noch zum Mikrofon griff, ging sofort auf die Unmutsbekundungen ein und stichelte: „Nach 45 Jahren hat Harry mal wieder den Ballon d’Or für Bayern gewonnen. Das ist das Größte, was dir als Klub passieren kann. Und dafür hat er den Fans danke gesagt – auch den Dortmundern.“

FC Bayern: Auch Aktion für Kimmich geplant

Die Bayern-Fans hatten unterdessen nach SPORT1-Informationen eine weitere Aktion für Joshua Kimmich geplant. Der Vize-Kapitän der Münchner kehrt gegen den BVB in die Startelf zurück, nachdem er die vergangenen drei Partien wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis ausließ. Die aktive Fanszene wird dem 31-Jährigen aus diesem Anlass eine Trauerkarte übergeben.

Schon Ende der Woche war Kimmich ins Training an der Säbener Straße zurückgekehrt, gegen den BVB steht er nun wieder in der Startelf und wird die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Der etatmäßige Spielführer Manuel Neuer fällt verletzt aus.

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