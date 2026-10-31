Bayern muss im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund zweimal früh wechseln. Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzen sich.

Bittere Szenen für den FC Bayern im Klassiker: Die komplette Offensivreihe hinter Harry Kane musste beim 2:2 während der Partie verletzt vom Feld. Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise verabschiedeten sich unfreiwillig.

Los ging es in der 24. Minute: Mitte der ersten Halbzeit verletzte sich Ismael Saibari in einem unglücklichen Duell mit Gregor Kobel. Der BVB-Torhüter erwischte den Marokkaner beim Griff nach dem Ball mit seinem vollen Gewicht am Bein, dieser knickte dabei übel weg. Ein Foulspiel lag aber nicht vor, da Kobel zuerst am Ball war.

Ismael Saibari muss verletzt vom Platz Ismael Saibari muss verletzt vom Platz © IMAGO/RHR-Foto

Saibari ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und blieb liegen. Nach kurzem Versuch, wieder zu laufen, legte sich der Marokkaner erneut hin. Der Offensivspieler wurde minutenlang behandelt, ehe er – gestützt von zwei Betreuern – vom Platz humpelte. Für ihn kam Nathaniel Brown in die Partie (29.).

Wie SPORT1 beobachtete, verließ Saibari das Stadion um 20:46 Uhr auf Krücken. Teamkollege Joshua Kimmich sagte nach dem Spiel bei Sky: „Bei Ismael habe ich es jetzt gerade ganz kurz gesehen: Die Bilder sahen nicht gut aus. Ich bin kein Arzt, aber das sah nicht sehr gut aus.“

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Bayern-Doppelschock: Auch Gnabry muss raus

Die Entstehung der Verletzung von Saibari erinnerte stark an die Horror-Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM. Ähnlich wie damals Gianluigi Donnarumma landete auch Kobel beim Kampf um den Ball voll auf dem Bein seines Gegenspielers.

Nur wenige Minuten nach Saibaris Auswechslung dann der nächste Schock für die Bayern: Serge Gnabry setzte sich ohne Einwirkung des Gegners auf den Rasen und deutete an, dass es für ihn nicht weitergeht. Für ihn kam Josip Stanisic in die Partie (31.). Auch bei Gnabry steht die Diagnose noch aus.

„Von Saibari hören wir von Problemen am Knöchel“, sagte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss in der Halbzeit: „Bei Gnabry hören wir von Problemen am rechten hinteren Oberschenkel.“ Eine genaue Diagnose gibt es aber bei beiden noch nicht.

In der 84. Minute ging dann auch Olise vom Feld. Der Franzose humpelte – wie und wo er sich verletzt hatte, war zunächst nicht klar.

„Momentan fühlt es sich heftig an, was um uns rum passiert. Beide Verletzungen sind etwas größer, ohne, dass ich eine Prognose abgeben möchte. Dementsprechend war es sehr teuer, was wir heute erlebt haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Immerhin bei Olise glaubt Eberl, „dass es nicht so schlimm ist.“

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