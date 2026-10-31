Vincent Kompany fehlt dem FC Bayern nach seiner Hirnhautreizung weiter. Max Eberl gibt ein Update zum Status des Cheftrainers.

Es ist das Top-Spiel im deutschen Fußball: Der FC Bayern empfängt zum „Klassiker“ Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER), muss dabei aber weiterhin auf den erkrankten Cheftrainer Vincent Kompany verzichten.

Der Belgier ist nach seiner Hirnhautreizung zwar aus dem Krankenhaus zurück – bis er zum Team zurückkehren kann, dauert es aber noch eine Weile.

Vincent Kompany fehlt weiterhin erkrankt Vincent Kompany fehlt weiterhin erkrankt © IMAGO/Ulrich Hufnagel

„Tatsächlich habe ich mit ihm gerade noch telefoniert. Wir haben uns gegenseitig viel Glück gewünscht. Er wird sich auch das Spiel anschauen. Aber was die Mannschaft betrifft, was den Einfluss betrifft, ist es null“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel bei Sky.

Eberl gibt Update zu Kompany

Wenn wieder „alles ein bisschen normaler“ laufe, „geht man wieder in den Spaß über. Aber wir haben schon nicht vergessen, was da passiert ist. Er ruht sich aus. Er ist wirklich abgeschottet, mehr oder weniger“, sagte Eberl zum aktuellen Status von Kompany.

Der Belgier war in der vergangenen Woche am Rande des Trainings der zweiten Münchner Mannschaft zusammengebrochen und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Wann Kompany zur Mannschaft zurückkehrt, ist noch offen.

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