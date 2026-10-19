BVB: Ricken gibt Karetsas-Update

Borussia Dortmund muss mindestens in den nächsten beiden Pflichtspielen auf Konstantinos Karetsas verzichten. Der Grieche hat eine Bänderverletzung erlitten.

Glück im Unglück für den BVB: Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Aserbaidschan gegen Sabah FK hat Sport-Geschäftsführer Lars Ricken ein Update zur Verletzung von Konstantinos Karetsas gegeben.

Wie der 50-Jährige vor Abflug nach Aserbaidschan verraten hat, erlitt der griechische Offensivspieler beim 0:0 in Berlin eine „Bandverletzung im Fuß. Er wird nicht nach Baku mitfliegen und auch gegen Frankfurt am Samstag nicht spielen können. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir haben im ersten Moment Schlimmeres erwartet, nachdem wir die Reaktionen seiner Mitspieler gesehen haben.“

e9078b25ae9509a5b9b5e81291d4c7da594adbf4-ipad.jpg Karetsas verletzte sich in Berlin © picture-alliance/dpa/SID/Julius Frick

Nächste Zwangspause für Karetsas

Karetsas war am Samstag beim torlosen Remis gegen Union Berlin in der 62. Minute eingewechselt worden und musste bereits in der 70. Minute wieder vom Feld. Der Grieche hatte sich in einem Zweikampf mit Rani Khedira am Sprunggelenk verletzt. Bei der Rückreise aus Berlin nach Dortmund hatte Karetsas das Flugzeug auf Krücken verlassen.

Für den 30-Millionen-Mann ist es bereits die zweite Zwangspause. Mitte September kippte der Mittelfeldspieler in der Champions League gegen den FC Villarreal um und musste anschließend aufgrund von Kreislaufproblemen pausieren. Ob Karetsas rechtzeitig für den Bundesliga-Kracher beim FC Bayern am 31. Oktober fit wird, ist offen.