Bänderverletzung: Karetsas fehlt BVB vorerst

Der Offensivspieler muss pausieren. Bis zum Bayern-Spiel Ende Oktober bleibt wenig Zeit.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss wie befürchtet vorerst auf seinen Offensivspieler Konstantinos Karetsas verzichten. Der Grieche habe eine Bänderverletzung erlitten, sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Montag vor dem Abflug des BVB zum Champions-League-Spiel nach Aserbaidschan. Beim Duell bei Sabah FK am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) sowie in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt wird Karetsas fehlen.

„Das ist natürlich ärgerlich, aber wir haben im ersten Moment Schlimmeres erwartet, nachdem wir die Reaktionen seiner Mitspieler gesehen haben“, berichtete Ricken: „Und danach muss man dann von Tag zu Tag schauen.“ Eine zu erwartende Ausfallzeit nannte der BVB nicht. Ob Karetsas rechtzeitig für den Bundesliga-Kracher bei Bayern München (31. Oktober) fit wird, ist offen.

Der 18-Jährige hatte die Verletzung beim 0:0 bei Union Berlin am Samstag erlitten. Kurz nach seiner Einwechslung musste Karetsas wieder ausgewechselt werden.