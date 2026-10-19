Erst der Platzverweis, dann die richtige Antwort: Michael Olise lässt sich gegen RB Leipzig auch von harten Fouls nicht aus der Ruhe bringen. Lothar Matthäus findet lobende Worte – nicht nur für den Franzosen.

Lothar Matthäus hat sich einmal mehr lobend über Michael Olise geäußert, ließ dabei allerdings die fußballerischen Fähigkeiten des Franzosen außen vor.

Vielmehr ging der deutsche Rekordnationalspieler auf das Verhalten des Franzosen am Wochenende ein, der sich beim 6:1-Torspektakel gegen RB Leipzig nicht provozieren ließ. „Er hat gezeigt, dass er aus seinem Fehler gelernt hat“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky. Der Kreativmotor der Bayern sei zwar auch gegen Leipzig hart angegangen und gefoult worden, habe auf die Provokationen jedoch richtigerweise nicht reagiert, so der 65-Jährige.

Lothar Matthäus findet lobende Worte für die Reaktion von Michael Olise Lothar Matthäus findet lobende Worte für die Reaktion von Michael Olise © IMAGO/foto2press

Beim 3:3 in der Champions League gegen Stavanger war Olise noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, nachdem er sich aufgrund von Provokationen zu einer Unsportlichkeit hinreißen ließ. Cheftrainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl hatten deutliche Worte für Olises Verhalten gefunden.

„Diese Rote Karte ist überblöd. Das haben wir deutlich angesprochen. Michael muss sich da besser im Griff haben. Das weiß er“, erklärte Kompany.

Dass Olise nun bei seinem Auftritt gegen Leipzig gezeigt hatte, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat, sei „viel mehr wert, als wenn er eine Geldstrafe bekommen hätte“, erklärte Matthäus.

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Die „Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt“

Doch auch die Gesamtleistung der Bayern-Mannschaft sei „top“ gewesen – das Team habe eine Qualität bewiesen, die kein anderes Team in der Bundesliga derzeit vorzeigen könne. „Kompanys Elf hat wieder ihre Spielfreude gezeigt, jeder hat für den anderen gearbeitet und jeder ist für den anderen gelaufen“, so der Rekordnationalspieler.

Aus dem kompromisslosen Kantersieg gegen Leipzig zog Matthäus auch eine ziemlich deutliche Schlussfolgerung für den restlichen Verlauf der Saison: „Jetzt haben sie die übernommen und im Laufe der Saison wird alles wieder so laufen wie gewohnt.“

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