Bayern im Klassiker mit Kimmich

Der 31-Jährige kehrt nach seiner Pause wegen eines Trauerfalls gegen den BVB zurück. Jonas Urbig ersetzt im Tor erneut Manuel Neuer.

Bayern München kann im deutschen Fußball-Klassiker gegen Borussia Dortmund wieder auf Joshua Kimmich setzen. Der 31-Jährige steht am Samstagabend in der Anfangsformation des Rekordmeisters und wird den angeschlagenen Manuel Neuer auch als Kapitän vertreten. Kimmich hatte wegen eines Trauerfalls in seiner Familie in den Spielen gegen Arsenal, Freiburg und Magdeburg gefehlt und war erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

DFB-Kapitän Kimmich startet vor der Abwehr zusammen mit Aleksandar Pavlovic. Im Tor steht wie zuletzt Jonas Urbig. In der Offensivreihe hinter Weltfußballer Harry Kane vertraut Assistenztrainer Aaron Danks, der weiterhin den erkrankten Vincent Kompany vertritt, neben Michael Olise auf Ismael Saibari und Serge Gnabry. Sie ersetzen die verletzten Jamal Musiala und Luis Díaz. Die Abwehrkette bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Alphonso Davies.