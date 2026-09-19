HSV-Verlängerung mit Polzin wundert Hamann

Dass der HSV inmitten des sportlichen Fehlstarts mit Trainer Polzin verlängert, stößt bei Dietmar Hamann auf wenig Verständnis.

Dietmar Hamann hat die Vertragsverlängerung von Trainer Merlin Polzin beim Hamburger SV kritisch bewertet. „Ich hätte es wahrscheinlich so nicht gemacht“, sagte der frühere Nationalspieler, der den Zeitpunkt der Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen kann, am Samstag bei Sky.

„Mit Kathleen Krüger ist eine neue Sportvorständin gekommen. Wenn ich mir die ganze Vorbereitung nicht sicher bin oder mir das mal anschauen will, dann starte ich so in die Saison. Ich habe den Schritt nicht ganz verstanden“, sagte Hamann mit Blick auf die Verlängerung des Coaches.

Merlin Polzin hat seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängert Merlin Polzin hat seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängert © IMAGO/Jan Huebner

Der TV-Experte betonte zugleich, dass eine abschließende Bewertung derzeit noch nicht möglich sei: „Ob es die richtige Entscheidung war, wissen wir wahrscheinlich erst in sechs, acht Wochen – vielleicht erst in sechs Monaten.“

HSV setzt trotz Fehlstart auf Polzin

Trotz des Fehlstarts in der Bundesliga hatte der HSV am Freitag die Verlängerung mit Polzin verkündet. Genaue Angaben zur Laufzeit wurden nicht gemacht. Auch Polzins Assistenten Loic Fave, Richard Krohn und Max Bergmann bleiben an Bord.

„Ich glaube, so eine Entscheidung trifft man nicht nach drei Siegen“, erklärte die von Hamann angesprochene Krüger nun bei Sky: „Der Betrachtungszeitraum beginnt ja quasi mit Antritt von einem Trainer. Wenn man da Merlin und sein Team ansieht, dann hat er alle Vereinsziele erreicht. Wir haben die Klasse gehalten, freuen uns auf die Bundessliga in der zweiten Saison.“

DEINE MEINUNG

Es sei „nicht so, dass wir die Tabelle ignorieren, aber aus unserer Perspektive handeln wir mit voller Überzeugung. Wir sind wirklich stark im Dialog und wollen da einfach gemeinsam mit Überzeugung durchgehen.“ Krüger betonte, Vertragsinhalte und Details seien „nicht für die Öffentlichkeit gedacht“.

Der HSV hat die ersten drei Saisonspiele gegen Dortmund, Mainz und Leipzig verloren, ist mit einem Torverhältnis von 0:12 Tabellenletzter. Am Samstag empfängt Hamburg den 1. FC Köln.

HSV-Kapitän lobt Entscheidung

Tobias Schweinsteiger, als Experte bei DAZN im Einsatz, beurteilte die HSV-Entscheidung wie folgt: “Er (Polzin, Anm. d. Red.) kann nichts dafür, dass im Sommer ein Vorstandswechsel kam. Ich glaube, dass im Sommer eigentlich klar war, dass man verlängert.“

Kathleen Krüger habe „gemacht, was man macht, wenn man neu ist. Sie hat sich erstmals alles angeschaut und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Jungs einen guten Job machen. Man muss alles beachten und nicht nur die harten Fakten der letzten drei Wochen.”

Wie HSV-Kapitän Nicolai Remberg bei DAZN ergänzte, war die Verlängerung „genau das richtige Zeichen. Wie viel Effort, wie viel Power die in diese Mannschaft bringen als Trainer, finde ich, ist ein bemerkenswertes Zeichen. Es ist super in der Mannschaft angekommen.”

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