So startet Borussia Dortmund im Topspiel

"Das ist nicht normal!" Von ihm schwärmt Nmecha

Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Niko Kovac verändert seine Startaufstellung auf zwei Positionen. Deniz Undav kehrt beim VfB in die Startformation zurück.

Der VfB Stuttgart trifft im Topspiel der Bundesliga ( ) auf Borussia Dortmund. Für das schwere Auswärtsspiel bringt Niko Kovac im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den SC Paderborn Felix Nmecha zurück in die Startelf.

Der Nationalspieler hatte am vergangenen Wochenende das Spiel mit zwei Treffern als Joker entschieden. Für ihn muss Jobe Bellingham weichen. Zudem spielt Maximilian Beier für den zuletzt äußerst formstarken Fabio Silva.

Felix Nmecha rückt in die Startelf, Fabio Silva rotiert raus Felix Nmecha rückt in die Startelf, Fabio Silva rotiert raus © IMAGO/Kirchner-Media

So spielt Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson – Nwaneri, Beier – Guirassy

Bundesliga: Stuttgart stellt System um

Auch Sebastian Hoeneß überrascht mit seiner Aufstellung. Der Stuttgart-Trainer stellt für das Top-Spiel gegen den BVB sein System um und setzt auf eine Viererkette.

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Hoffenheim rückt deshalb Offensivspieler Bilal El Khannous für Abwehrspieler Ramon Hendriks in die Startformation. Zudem startet auch Kapitän Deniz Undav wieder. Für ihn muss Dzenan Pejcinovic weichen.

So spielt der VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt- Prömel, Stiller – El Khannous, Undav, Führich – Demirovic

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Borussia Dortmund: Serie im Rücken

Sportlich reist der BVB mit drei Siegen aus den ersten drei Bundesliga-Partien nach Stuttgart an; saisonübergreifend gewann Dortmund sogar fünf Liga-Spiele in Serie. Damit besitzt die Mannschaft von Niko Kovac aktuell die längste Siegesserie der Bundesliga.

Das 0:2 im April war die erste Niederlage des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund unter Sebastian Hoeneß nach zuvor sieben unbesiegten Pflichtspielen gegen den BVB.

DEINE MEINUNG

Deniz Undav kommt in sechs Bundesliga-Duellen mit Dortmund auf sechs Tore und erzielte beim 3:3 in Dortmund in der vergangenen Saison einen Dreierpack. Auf Dortmunder Seite war Serhou Guirassy in der jungen Bundesliga-Saison bereits an vier Treffern beteiligt, mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.