Ausgerechnet Neuhaus trifft für Mönchengladbach

Florian Neuhaus erzielt nach über zwei Jahren wieder ein Pflichtspieltor für Borussia Mönchengladbach. Der Mittelfeldspieler zahlt seinem Interimstrainer das geschenkte Vertrauen umgehend zurück.

Ausgerechnet Florian Neuhaus! Der Mittelfeldspieler hat Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:4) mit 1:0 in Führung gebracht (11.).

Es war sein erster Pflichtspieleinsatz in dieser Saison und Neuhaus benötigte nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen. Geschickt hielt er den Fuß in einen Schuss von Lukas Ullrich rein. Alexander Schwolow im Tor der Mainzer war chancenlos.

Florian Neuhaus bejubelt das 1:0 Florian Neuhaus bejubelt das 1:0 © IMAGO/Jan Huebner

Lange Durststrecke von Neuhaus endet

Unter Ex-Trainer Eugen Polanski kam Neuhaus kaum zum Zuge. Interimstrainer Jan-Moritz Lichte gab dem 29-Jährigen am Samstag die Chance von Beginn an.

Es war Neuhaus‘ erstes Pflichtspieltor seit dem 4. Mai 2024 (traf beim 2:2 gegen Werder Bremen per Elfmeter). Am 9. August 2025 hatte Neuhaus zudem bei einem geheimen Testspiel gegen den FC Brentford getroffen.

Lange währte die Freude nicht. Phillip Tietz traf für die Gäste aus Mainz in der 18. Minute zum 1:1-Ausgleich. Sheraldo Becker erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das 2:1 für Mainz (45.+1).

Neuhaus war im Sommer 2025 nach einem in den sozialen Medien verbreiteten Video für vier Wochen vom Profi-Training ausgeschlossen worden. In diesem ist er im Gespräch mit Gladbach-Fans auf Mallorca zu sehen. In Bezug auf Ex-Sport-Geschäftsführer Roland Virkus fallen Sätze wie „Er ist der schlechteste Manager der Welt“ und später „Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen.“ Virkus ist mittlerweile als Scout für die Fohlen aktiv.

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