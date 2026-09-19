Harry Kane packt über den echten Olise aus

Auf dem Rasen gehört Michael Olise die große Bühne, in der Kabine überlässt er die Worte lieber anderen. Harry Kane verrät, was nach der Bayern-Gala passierte – und wie sein Teamkollege wirklich tickt.

Eigentlich war am Freitagabend nach 90 Minuten schon alles gesagt. Sieben Tore und gleich mehrere persönliche Meilensteine: Michael Olise schnürte seinen ersten Dreierpack im Bayern-Trikot, Harry Kane knackte die 100-Tore-Marke, Ismael Saibari erzielte seinen ersten Treffer für die Münchener und Serge Gnabry feierte sein Comeback. Doch Vincent Kompany wollte nach dem 7:0-Sieg gegen Union Berlin von den vier Spielern noch etwas hören.

Und so musste sich jeder von ihnen in der Kabine noch einmal selbst zu Wort melden. „Deshalb gab es heute drei oder vier Reden in der Kabine“, erzählte Torjäger Harry Kane später in der Mixed Zone.

Harry Kane äußerte sich zu den Kabinenreden nach der 7:0-Gala – und gab Einblicke in die Persönlichkeit von Michael Olise Harry Kane äußerte sich zu den Kabinenreden nach der 7:0-Gala – und gab Einblicke in die Persönlichkeit von Michael Olise © IMAGO/DeFodi Images

Der Engländer verriet auch, wessen Rede am kürzesten ausfiel. „Michaels“, sagte der Stürmerstar nur knapp.

Michael Olise: Drei Tore, wenige Worte

Wie sich der in der Öffentlichkeit nur selten sprechende Matchwinner schlug? Der Franzose stand vor seinen Mitspielern auf und bedankte sich bei ihnen, teilte Kane mit. Auch sein Spielball bekam eine persönliche Note: Die Mannschaft verewigte sich darauf mit ihren Unterschriften.

Kane unterzeichnete gerne. „Es war schön, dieses Mal selbst auf einem Ball zu unterschreiben, anstatt wieder einen Ball zu bekommen, auf dem alle für mich unterschreiben sollen“, scherzte der Torjäger.

Auf dem Rasen steht Olise längst regelmäßig im Mittelpunkt. Abseits davon sucht er diese Bühne deutlich seltener. Interviews bleiben meist kurz, Persönliches behält der 24-Jährige lieber für sich. Kane kennt allerdings auch die Seite, die der Öffentlichkeit meist verborgen bleibt.

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FC Bayern: Kane verrät, wie Olise wirklich ist

„Ich spiele sehr gerne mit Michael zusammen und mag ihn auch als Menschen sehr“, sagte er. „Nicht jeder bekommt seine wahre Persönlichkeit zu sehen, aber er ist ein großartiger Charakter.“

Olise sei „völlig anders, als er von außen vielleicht auf manche Menschen wirkt“. Und während er sich vor den Kameras eher rar macht, scheint er an anderer Stelle umso mehr Zeit zu investieren. „Er ist ständig im Fitnessraum, absolviert immer zusätzliche Einheiten, versucht sich permanent zu verbessern und stellt viele Fragen“, berichtete Kane. Der Franzose sei bescheiden und arbeite hart.

Was dabei herauskommen kann, bekam Union Berlin am Freitagabend zu spüren. Sein erster Hattrick war der vorläufige Höhepunkt eines Saisonstarts, bei dem Kane noch einmal eine Entwicklung bei seinem Teamkollegen ausgemacht hat. „Nicht nur heute, sondern besonders seit dem Beginn dieser Saison ist sein Niveau noch einmal gestiegen“, erklärte der Bayern-Stürmer.

Kane traut Olise Großes zu

Dabei helfe Olise auch das Umfeld in München. „Die Spieler um ihn herum treiben ihn an – Spieler wie ich, Jamal, Lucho und Josh hinter ihm, aber auch der Trainer“, erklärte der Engländer. „Ich denke, er befindet sich in einem großartigen Umfeld, um sich weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.“

Und genau das erwartet Kane offenbar. Mit seiner Mentalität werde Olise „nur noch besser werden“. Bei der Frage, wohin diese Entwicklung einmal führen kann, legte der Torjäger die Messlatte schließlich ganz nach oben: Er könne sich vorstellen, dass Olise irgendwann „der beste Spieler der Welt wird“.

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