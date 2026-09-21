So erfuhr Felix Keidel von seiner DFB-Nominierung

Basler mit einer Lobrede auf Klopp, die es in sich hat

Felix Keidel wurde zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Der Elversberger erfuhr vor dem Training von seiner Berufung in die Nationalmannschaft.

Felix Keidel wollte zunächst nicht glauben, was er da hörte. Co-Trainer Maik Frantz habe ihn vor dem Training beim Bundesliga-Neuling SV Elversberg in die Kabine geholt und über seine Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft informiert, erzählte der 23-Jährige nach dem 0:0 im Aufsteigerduell bei Schalke 04. „Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er mich verarscht“, sagte Keidel lachend.

Am Nachmittag habe er dann den Anruf von Bundestrainer Jürgen Klopp erhalten – und gleich einen wichtigen Hinweis. „Er hat mich gefragt, wie es mir geht, und ich habe gesagt: Mir geht’s gut und Ihnen?“, berichtete Keidel. Daraufhin habe der neue DFB-Chefcoach geantwortet, „das Sie kann ich lassen“, erzählte der Elversberger, „es heißt du und Jürgen.“

Felix Keidel erfuhr vor dem Mannschaftstraining mit Elversberg von seiner DFB-Nominierung Felix Keidel erfuhr vor dem Mannschaftstraining mit Elversberg von seiner DFB-Nominierung © IMAGO/Sven Simon

Felix Keidel stößt in der zweiten Woche zum DFB-Team

Die überraschende Berufung in den XXL-Kader für die ersten vier Länderspiele unter Klopp habe nicht nur ihn „überglücklich“ gemacht, betonte Keidel, „meine Eltern und meine Freundin haben sich sehr für mich gefreut und sind sehr stolz.“ Keidel wird in der zweiten Woche der Länderspielphase zur Nationalmannschaft stoßen.

„Im Moment läuft es sehr gut“, stellte der künftige Nationalspieler fest. Der Neuling Elversberg geht mit sieben Punkten aus vier Spielen in die Pause – mit einem ordentlichen Polster auf die Abstiegszone. Mit dem Remis in Gelsenkirchen konnte Keidel gut leben: „Schalke ist defensiv wie letztes Jahr sehr stabil, sie gewinnen oft die Duelle, die zweiten Bälle“, fasste er zusammen: „Wir haben es ordentlich hinbekommen. Wenn wir die ein oder andere Chance nutzen, können wir auch mehr mitnehmen.“

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