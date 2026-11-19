Harry Kane krönt sich erstmals zum Ballon-d'Or-Sieger - satt ist er allerdings noch lange nicht. Der Bayern-Star spricht über seine nächsten Ziele und einen möglichen Nachfolger aus den eigenen Reihen.

Erst vor wenigen Wochen wurde Harry Kane zum Weltfußballer gekürt. Auf seinem ersten Ballon d’Or will sich Bayerns Torjäger Harry Kane jedoch nicht ausruhen. „Natürlich würde ich liebend gerne einen weiteren Ballon d’Or gewinnen“, erklärte der 33-Jährige im Interview mit dem französischen Portal Foot Mercato. Gleichzeitig weiß der Engländer um die Konkurrenz: „Es gibt viele andere großartige Spieler, die ebenfalls ihre Chancen haben.“

Der Triumph im Oktober ist für den Engländer die Belohnung eines neuen Karrierehochs. „Seit meinem Wechsel zum FC Bayern habe ich definitiv den nächsten Schritt gemacht“, betonte Kane. Auch die internationale Wahrnehmung habe sich verändert: Die Begeisterung der Fans nach der Auszeichnung habe er selbst unterschätzt.

Harry Kane möchte sich auf seinem ersten Ballon d’Or nicht ausruhen Harry Kane möchte sich auf seinem ersten Ballon d’Or nicht ausruhen © IMAGO/Sportimage

Kane erkennt Parallele zu Benzema

61 Tore schoss er in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend für die Bayern, zwölf weitere für die englische Nationalmannschaft. Dass er sich inzwischen zu den besten Angreifern der Welt zählen darf, verdankt Kane nicht allein seiner Torgefahr. Vielmehr sieht er seine Vielseitigkeit als entscheidende Stärke – und erkennt darin Parallelen zu einem anderen Ballon-d’Or-Gewinner.

„Ich war schon immer ein großer Bewunderer von Karim Benzema“, schwärmte Kane über den 2022 ausgezeichneten Franzosen. Besonders dessen Spielintelligenz beeindrucke ihn. „Was die Spielintelligenz, das Erkennen von Räumen und den Wunsch betrifft, unsere Mitspieler besser zu machen, sehe ich viele Gemeinsamkeiten.“

Beide Angreifer zeichne aus, dass sie sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen lassen und von dort das Spiel gestalten. „Wir haben beide gezeigt, dass man nicht ständig im Strafraum stehen muss, um Tore zu erzielen.“

„Er kann einen weiteren Ballon d’Or nach München holen“

Während Kane selbst von einer zweiten Auszeichnung träumt, sieht er auch beim FC Bayern einen möglichen Nachfolger: Michael Olise.

„Michael ist ein fantastischer Spieler“, lobte der Engländer seinen Teamkollegen. Dessen außergewöhnliche Fähigkeiten bekomme er täglich im Training zu sehen. Für Kane steht deshalb fest: „Er hat zweifellos das Potenzial, einen weiteren Ballon d’Or nach München zu holen. Da bin ich mir absolut sicher.“

DEINE MEINUNG

Noch wichtiger als ein weiterer persönlicher Triumph ist dem Bayern-Stürmer allerdings der Erfolg mit seiner Mannschaft. Vor allem die Champions League steht ganz oben auf seiner Wunschliste.

„Wir sind mit der Überzeugung in diese Saison gegangen, dass es unser Jahr werden muss“, unterstrich Kane. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain in der vergangenen Spielzeit soll diesmal der große Wurf gelingen. „Das ist unser wichtigstes Ziel“, erklärte Kane.