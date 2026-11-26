Gegen den Ex-Verein ihres Trainers sichern sich die Kraichgauer in der Europa League mit einem Comeback den zweiten Sieg.

Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim hat ein erfolgreiches Wiedersehen mit seinem „Herzensklub“ Sturm Graz erlebt. Die Kraichgauer bescherten ihrem Trainer gegen dessen Ex-Verein dank einer späten Aufholjagd einen 3:1 (0:1)-Erfolg und sammelten wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen in der Europa League.

Adam Hlozek (72.) sowie die Joker Bambasé Conté (80.) und Max Moerstedt (90.) drehten das Spiel in der Schlussphase und sorgten für den zweiten Erfolg der Hoffenheimer in der Ligaphase. Oumar Diakité (43.) hatte Graz in Führung gebracht, der TSG fiel lange nichts ein.

„Ab der 60. Minute haben wir angefangen, richtig guten Fußball zu spielen“, sagte Conté bei RTL+: Seinen Joker-Kollegen müsse er „ein Kompliment aussprechen, das war richtig gut“.

Ilzer hatte von einem „emotionalen Spiel“ gesprochen. „Ich war schon als Kind Anhänger dieses Klubs“, sagte er dem SWR, „war dann immer Fan und hatte später als Trainer dort eine wunderbare Zeit.“ Von 2020 bis 2024 arbeitete Ilzer in Graz, er verließ den Klub nach dem Gewinn der Meisterschaft – ihm folgte Andreas Schicker, Hoffenheims heutiger Sportchef.

Europa League: Hoffenheim dreht Spiel in Halbzeit zwei

In der Arena in Sinsheim stand zunächst Ex-Nationaltorhüter Oliver Baumann mit zwei frühen Paraden (2./17.) im Fokus. Gegen engagierte Gäste, die sich seit Wochen in einer Ergebniskrise befinden, agierte die TSG phasenweise wacklig. Fisnik Asllani ließ vorne die beste Chance liegen (22.).

Weil Diakité nach einer Ecke erfolgreich abstaubte, liefen die Kraichgauer im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterher. Ilzer brachte Torjäger Andrej Kramaric nach einer guten Stunde – doch Hoffenheim tat sich offensiv schwer.

Der frühere Grazer Alexander Prass gab den gefährlichsten Versuch ab (68.). Hlozek glich dafür mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz aus, Conté machte das Comeback perfekt. Baumann hielt die Führung in der Schlussphase fest (88.).