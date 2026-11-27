Im Rennen um einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz gerät die Bundesliga zunehmend unter Druck. Die türkischen Klubs legen eine makellose Europapokalwoche hin.

Plötzlich muss die Bundesliga im Rennen um einen fünften Champions-League-Platz auch die Türkei fürchten. Vier Spiele, vier Siege – nach einer perfekten Europapokalwoche der türkischen Klubs steht Deutschland mit 9.571 Zählern auf Rang vier, unmittelbar dahinter folgt die Türkei (9500 Punkte).

Brisant ist die Entwicklung vor allem in Hinblick auf die kommende Spielzeit: Die beiden erfolgreichsten Nationen der laufenden Europapokalsaison erhalten einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League 2027/2028 – nach dem dritten Europapokalspieltag hatte Deutschland noch auf einem der begehrten Plätze gelegen.

Durch die letzten Erfolge seiner Klubs klettert der türkische Verband im UEF-Ranking Durch die letzten Erfolge seiner Klubs klettert der türkische Verband im UEF-Ranking © IMAGO/ANP

Freiburg und Hoffenheim verhindern Rückschlag

Dass Deutschland im Ranking nicht noch weiter abrutschte, war am Donnerstagabend vor allem der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg zu verdanken. Die Kraichgauer drehten gegen Sturm Graz einen Pausenrückstand zum 3:1-Erfolg, die Freiburger feierten einen späten 2:1-Sieg gegen Twente Enschede.

Die türkische Konkurrenz hingegen erwischte eine makellose Woche. Galatasaray und Fenerbahce feierten in der Königsklasse jeweils einen 1:0-Erfolg gegen Aston Villa und Schachtar Donezk. Besiktas und Trabzonspor komplettierten die türkische Erfolgswoche mit ihren Siegen in der Europa beziehungsweise Conference League.

Ein Vorteil für die Bundesliga

An der Spitze der Saisonwertung hat sich England mit 10.500 Punkten bereits etwas abgesetzt. Überraschend stark präsentieren sich dahinter Portugal (9.900) und Belgien (9.600).

Hoffnung dürfte der Bundesliga allerdings die Zahl ihrer verbliebenen Europapokalteilnehmer machen. Noch sind alle sieben deutschen Starter im Wettbewerb vertreten. Portugal und Belgien haben jeweils fünf, die Türkei nur noch vier.

DEINE MEINUNG

Mit dem Erreichen der K.o.-Runden und weiteren Bonuspunkten könnte sich das im weiteren Saisonverlauf zugunsten der Bundesliga auszahlen. Allerdings wächst auch der Druck von hinten: Italien (9.214) und Spanien (9.125) haben den Rückstand auf Deutschland ebenfalls verkürzt.