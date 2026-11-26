Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

3:56 Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist

Der SC Freiburg holt in der Conference League den dritten Sieg und hat nun eine gute Ausgangslage im Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale.

Der SC Freiburg hat im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug in der Conference League nach einer turbulenten Schlussphase und durch einen späten Treffer von Niklas Beste einen wichtigen Sieg eingefahren – und gleichzeitig seine beeindruckende Erfolgsserie ausgebaut. Die Breisgauer gewannen am Donnerstag mit 2:1 (1:0) gegen das auf europäischer Bühne bislang ungeschlagene Twente Enschede.

Cyriaque Irié (11.) und Beste (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den dritten Sieg im vierten Spiel für die Breisgauer, Younes Taha (62.) hatte zwischenzeitlichen den Ausgleich erzielt. Kurz vor dem entscheidenden Freiburger Tor war Matthias Ginter bei einem Foulelfmeter noch am Pfosten gescheitert.

Der Jubel zum Tor von Niklas Beste zum 2:1 Der Jubel zum Tor von Niklas Beste zum 2:1 © IMAGO/Eibner

Die Gäste konnten den Abpraller des Elfmeters nicht klären, Derry Scherhant schnappte sich den Ball und schloss im Fallen ab. Der Ball landete im Torraum bei Yannick Engelhardt, der seine beiden Versuche nicht aufs Tor bringen konnte, sodass das Spielgerät letztlich bei Beste landete, welcher aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. Die Freiburger Arena war anschließend ein Tollhaus. „Es war ein Wahnsinn, du hast gedacht, Freiburg hat den Europapokal gewonnen“, schilderte RTL-Experte Lothar Matthäus nach der Partie.

Mit neun Punkten hat Freiburg damit gute Aussichten, die Top acht und damit das Achtelfinale auf direktem Weg zu erreichen und den Playoffs zu entgehen. Gleichzeitig feierte der Klub den sechsten Pflichtspielerfolg hintereinander.

Irié trifft zur schmeichelhaften Führung

Im Vergleich zum 1:0-Ligasieg bei der SV Elversberg am Wochenende veränderte Freiburgs Trainer Julian Schuster seine Startelf auf sechs Positionen. Twente begann mutig, setzte die Freiburger früh unter Druck und hatte durch Daouda Weidmann (4.) und Aske Adelgaard (10.) die ersten vielversprechenden Chancen. Doch mitten in die Drangphase der Niederländer hinein konterte der Sport-Club, Irié traf zur schmeichelhaften Führung.

Der Tabellendritte der Eredivisie ließ sich davon aber nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorne. Twente machte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es Freiburg besser, den Gegner, der seine ersten drei Spiele in der Conference League allesamt gewonnen hatte, vom eigenen Tor fernzuhalten.

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Enschede mit Freistoßtor

An die Leistungssteigerung knüpfte der Europa-League-Finalist der Vorsaison nach dem Seitenwechsel an und verzeichnete durch Yuito Suzuki (53.) eine gute Gelegenheit. Dann bot sich Twente aus 18 Metern eine glänzende Freistoßgelegenheit – und Taha traf genau in den rechten Winkel.

Enschede zog sich nun zurück, Freiburg blieb das aktivere Team. Kurz vor dem Ende brachte Bart van Rooij Derry Scherhant im Strafraum zu Fall. Matthias Ginter traf vom Punkt nur den Pfosten, doch der Ball landete bei Beste, der für den Freiburger Jubel sorgte.