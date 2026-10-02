Jannik Vestergaard beendet seine Karriere. Der frühere Bundesliga-Verteidiger zieht nach seiner Zeit bei Leicester City einen Schlussstrich und nennt dafür vor allem fehlende Motivation als Grund.

Der langjährige Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard hat sein Karriereende bestätigt. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger verkündete seinen Entschluss nach dem Ende seines Engagements bei Leicester City, wo er im Sommer seinen Vertrag aufgelöst hatte.

Gegenüber der dänischen Zeitung Politiken erklärte Vestergaard nun die Beweggründe für seinen Schritt: „Ich spüre langsam eine gewisse Erschöpfung. Meine Motivation lässt nicht nur nach, sondern ist eigentlich gar nicht mehr da. Es fühlt sich richtig an, jetzt aufzuhören.“

Vestergaard absolvierte 185 Bundesliga-Spiele

Der Abwehrspieler war über viele Jahre in der Bundesliga aktiv. Vestergaard lief für die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach auf. Insgesamt absolvierte er 185 Partien im deutschen Oberhaus.

Anschließend setzte er seine Karriere in England fort. Nach drei Jahren beim FC Southampton zog es ihn 2021 zu Leicester City, wo er fünf Saisons unter Vertrag stand.

Auch in der dänischen Nationalmannschaft gehörte der 1,99 Meter große Defensivspieler lange zum Kader. Insgesamt bestritt Vestergaard 59 Länderspiele (drei Tore) für Dänemark.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.