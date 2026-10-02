Bei Zidane wird selbst Upamecano fast schon ehrfürchtig

Dayot Upamecano wird gegen Italien mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der französische Verteidiger ist in eine Rudelbildung verwickelt und leistet sich noch einen weiteren Aussetzer.

Gebrauchter Abend für Dayot Upamecano: Der Verteidiger der französischen Nationalmannschaft ist beim 1:1 (0:0) gegen Italien mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden.

Besonders unnötig war die erste Verwarnung in der 73. Minute: Nach einem vermeintlichen Foul an Désiré Doué forderte Frankreich vehement Elfmeter. In der Folge kam es zu einer Rudelbildung, bei der Upamecano und Italiens Moise Kean in den Mittelpunkt geraten sollten.

Dayot Upamecano wurde vom Platz gestellt Dayot Upamecano wurde vom Platz gestellt © IMAGO/Crystal Pix

Upamecano bei Rudelbildung im Fokus

Während eines Wortgefechts hatte Kean am Trikot von Upamecano gezogen, dieser wiederum schlug seinem Gegenspieler auf die Hand. Folglich wurden beide Akteure von Schiedsrichter Jesús Gil Manzano verwarnt. Ein leichter Kopfstoß von Upamecano gegen Davide Frattesi blieb ungeahndet.

„Aha, Herr Upamecano. Dünnes Nervenkostüm“, sagte DAZN-Kommentator Stefan Galler in Anbetracht der Szene.

In der 85. Minute wurde Upamecano dann vorzeitig zum Duschen geschickt. Er hatte Kean am Trikot gezerrt und nicht locker gelassen – Kean ging schließlich zu Boden. „Mit Gelb belastet langt er da nochmal hin“, meinte Galler.

Hätte Zidane Upamecano auswechseln sollen?

Der Kommentator sprach aber auch davon, dass Zidane „vielleicht ein bisschen einen Fehler“ gemacht habe: „Ihn nicht runterzunehmen, gerade nach dem Scharmützel vorher, als er gemerkt hat, wie aufgeladen und aufgewühlt Upamecano ist.“

Gegenspieler Kean konnte sich derweil ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Upamecano verließ den Platz unter aufmunterndem Applaus der französischen Fans, die Beifall klatschten.

DEINE MEINUNG

Nächster Platzverweis für Upamecano

Es ist nicht der erste Platzverweis für den Verteidiger im Trikot der französischen Nationalmannschaft: Schon im März bei einem Testspiel gegen Brasilien hatte der Bayern-Star aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Das folgende Freundschaftsspiel gegen Kolumbien hatte Upamecano ausgesetzt.

Nach seinem Platzverweis gegen Italien wird der Verteidiger das Duell am Montag mit Belgien gesperrt verpassen. Die Fans des FC Bayern München dürften sich nicht dagegen wehren, dass Upamecano die nächste Partie aussetzen wird und sich schonen kann.

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