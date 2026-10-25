Seit Jahren analysiert Dietmar Hamann den Fußball als TV-Experte. Der ehemalige Nationalspieler kann sich aber auch eine Führungsrolle bei einem Verein vorstellen.

Von der Rolle des TV-Experten in die Führungsetage eines Fußballvereins? Für Dietmar Hamann wäre ein solcher Schritt durchaus vorstellbar.

„Grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen, mal im strategischen Bereich in so einer Vereinsführung mitzuarbeiten, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist“, erklärte der 53-Jährige in der YouTube-Sendung „Realtalk – die Show“. Dabei reize Hamann insbesondere die Herausforderung, im schnelllebigen Profifußball eine nachhaltige Struktur und eine gemeinsame Identität innerhalb einer Mannschaft aufzubauen.

Didi Hamann könnte sich Arbeit in der Vereinsführung vorstellen Didi Hamann könnte sich Arbeit in der Vereinsführung vorstellen © IMAGO/Jan Huebner

„Aber die Zeiten haben sich natürlich geändert“, gab der frühere Bayern- und Liverpool-Profi zu bedenken. Gerade die zahlreichen personellen Veränderungen innerhalb der Mannschaften seien eine große Herausforderung. „Heute ist es fast unmöglich, Wege zu finden, zusammenzuwachsen. Heute hast du eine wahnsinnig hohe Fluktuation. Früher hattest du drei Transfers, heute hast du zwölf.“

Trotz dieser Entwicklung scheint Hamann die Aussicht auf eine Tätigkeit in der sportlichen Führung nicht abzuschrecken. Im Gegenteil: „Da an so etwas mitzuarbeiten und zu versuchen, eine Kultur zu schaffen, ist hochspannend.“

Was Hamann abhält? „Mich hat noch keiner gefragt“

Ganz ohne Erfahrung abseits des Spielfelds wäre der Champions-League-Sieger von 2005 in einer neuen Rolle nicht. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitete Hamann unter anderem als Co-Trainer bei Leicester City und übernahm 2011 für einige Monate den Trainerposten bei Stockport County. Seit 2014 ist Hamann als TV-Experte für Sky tätig. Erst im vergangenen Jahr verlängerte er seinen Vertrag um mehrere Jahre.

Bislang ist kein Verein mit einem entsprechenden Angebot für eine Vereinstätigkeit auf den Ex-Nationalspieler zugekommen. „Mich hat noch keiner gefragt. Wenn dich keiner fragt, musst du keine Entscheidung treffen“, erklärte Hamann.

DEINE MEINUNG

Grundsätzlich würde er sich eine entsprechende Anfrage allerdings anhören. Zugleich betonte der TV-Experte, wie wohl er sich bei seinem derzeitigen Arbeitgeber fühle. Er sei Sky dankbar für das Vertrauen und die Freiheiten, die er bei seiner Arbeit genieße.

Ein Wechsel ins Vereinsmanagement ist für Hamann also durchaus denkbar, derzeit aber kein konkretes Thema. „Die Entscheidung musste nie getroffen werden. Das ist aber auch okay so.“