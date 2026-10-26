DDR-Größe Weber im Alter von 61 Jahren verstorben

1991 schoss er für Carl Zeiss Jena das letzte Tor in der Geschichte der DDR-Oberliga.

Heiko Weber, der letzte Torschütze in der Geschichte der DDR-Oberliga, ist tot. Wie sein früherer Klub Carl Zeiss Jena mitteilte, starb Weber am Montagmorgen im Alter von 61 Jahren. Im Februar hatte er eine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Weber hatte Jena 1991 am finalen Spieltag der DDR-Oberliga mit dem Treffer zum 2:0-Endstand bei Energie Cottbus in die 2. Bundesliga geschossen – es war der letzte Treffer in der Historie der Eliteklasse des zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr existierenden Arbeiter- und Bauernstaates.

Als Trainer übernahm Weber die Jenaer im Jahr 2004 und führte den Klub aus der Viertklassigkeit mit zwei Aufstiegen in Serie zurück in die 2. Liga. Später arbeitete er unter anderem auch bei der zweiten Mannschaft von Cottbus und bei Erzgebirge Aue.

Bei Energie saß er im Jahr 2007 nach der Entlassung von Cheftrainer Petrik Sander gar als Interimscoach in der Bundesliga beim 0:5 bei Bayern München auf der Bank. Zuletzt hatte Weber von 2022 bis 2023 den damaligen Regionalligisten ZFC Meuselwitz betreut.