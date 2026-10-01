Per Mertesacker ist zum letzten Mal als TV-Experte im Einsatz - er übernimmt als Geschäftsführer Sport beim DFB. Bundestrainer Jürgen Klopp blickt der Zusammenarbeit entgegen.

Am Donnerstagabend arbeitete Per Mertesacker nach sechs Jahren ein letztes Mal als ZDF-Experte – am Montag wird er beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) „mit unglaublicher Lust“ in seine neue Aufgabe als Geschäftsführer Sport reinschnuppern.

Sein Amt als Nachfolger des zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig tritt er am 1. Januar an. „Ich habe ihn schon mit Chef begrüßt“, sagte der neue Bundestrainer Jürgen Klopp vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien in München lachend.

Jürgen Klopp und Per Mertesacker umarmen sich Jürgen Klopp und Per Mertesacker umarmen sich © IMAGO/Jan Huebner

Klopp blickt Zusammenarbeit mit Mertesacker entgegen

„Ich glaube, er ist mein Chef dann – wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon“, fuhr Klopp fort. Was die Zusammenarbeit angeht, habe er „gar keine Sorgen“.

Mertesacker, Weltmeister von 2014, berichtete, er sei derzeit „noch nicht so sehr“ involviert. Dies sei angesichts der medialen Wucht von Klopp auch nicht nötig. „Ich wollte erst mal ein bisschen Pause machen, Freunde und Familie hatten Priorität“, sagte Mertesacker. Am Montag aber werde er „mal in Frankfurt vorbeischauen, ich habe so drei bis vier Tage bis Januar, um mal reinzuschnuppern“.

Richtig los geht es dann zum Jahresstart. „Die Aufgabe ist sehr groß. Ich habe Respekt, aber auch unglaubliche Lust, für den deutschen Fußball verantwortlich zu sein und wieder etwas mit aufzubauen“, betonte der 42-Jährige, der in London lange die Akademie seines Ex-Klubs FC Arsenal geleitet hatte. Sein ZDF-Expertenpartner Christoph Kramer lobte: „Das ist für Per ja kein Kaltstart. Es ist beeindruckend, was er bei Arsenal gemacht hat.“

DEINE MEINUNG

Der frühere Abwehrspieler hat beim DFB einen Vertrag bis 2030 unterschrieben; eine seiner Aufgaben wird die Verzahnung des Nachwuchses, den Hannes Wolf verantwortet, mit der Nationalmannschaft. „Ich warte sehnsüchtig auf Per Mertesacker. Er muss die führende Rolle für die Zukunft des deutschen Fußballs übernehmen“, sagte der frühere DFB-Sportdirektor Matthias Sammer. Mertesacker müsse sich „brutal durchsetzen“.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)