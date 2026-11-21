Erst ein Eigentor von Timon Weiner, dann defensive Aussetzer und eine direkt verwandelte Ecke. Wolfsburg bedankt sich bei den Störchen und gewinnt letztlich souverän.

Der VfL Wolfsburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga dank reichlich Mithilfe seines verunsicherten Gegners einen Pflichtsieg gefeiert. Die zu Saisonbeginn als großer Aufstiegsfavorit gehandelten Niedersachsen bezwangen Holstein Kiel um Neu-Coach Mitch Kniat mit 3:0 (0:0) und bleiben vorne dran.

Kiels Keeper Timon Weiner lenkte in der 50. Minute einen Wolfsburger Eckstoß ins eigene Tor, auch beim zweiten VfL-Treffer durch Fraser Hornby (67.) half eine unsortierte und überforderte Holstein-Defensive mit. Den Schlusspunkt setzte Fabian Reese mit einer direkt verwandelten Ecke (76.).

Kiel verliert auch unter neuem Trainer weiter

Wolfsburg, das vor der Länderspielpause 1:2 beim souveränen Tabellenführer Hertha BSC verloren hatte, schiebt sich mit 22 Punkten zunächst auf Rang vier. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl liegt einen Punkt hinter Überraschungsteam 1. FC Magdeburg, das den Relegationsplatz drei innehat.

Kiel, das im ersten Spiel nach der Entlassung von Tim Walter zunächst Glück hatte, dann aber bis zum 0:1 gut mithielt, bleibt mit mickrigen acht Punkten klar Letzter.

Wolfsburg hätte früh schon die Weichen auf Sieg stellen können, doch der Ex-Kieler Reese vergab aus zehn Metern freistehend (15.), kurz darauf scheiterte Robert Glatzel (17.) per Kopf aus guter Position an Weiner.

Holstein wurde in der Folge mutiger, kreierte eigene Chancen. Dann patzte Weiner schwer bei der scharfen Ecke von Alexander Bernhardsson, kurz darauf kam es zum Missverständnis mit David Zec, auch beim dritten Wölfe-Tor schwächelte die KSV-Defensive, als Reeses Eckstoß über den kurzen Pfosten im Netz landete.

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