Der VfL Wolfsburg empfängt heute den Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel treffen heute Mittag erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 13.00 Uhr.

Wolfsburg – Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Wolfsburgs Verteidiger Cleiton fehlt gegen Kiel rotgesperrt. Der Brasilianer sah zuletzt gegen Hertha BSC nach einer Notbremse die Rote Karte und wurde für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Holstein Kiel mit neuem Trainer

Holstein Kiel geht als Tabellenletzter in die Partie und hat nach elf Spielen acht Punkte auf dem Konto. Auf die sportliche Situation reagierte der Klub mit einem Trainerwechsel: Mitch Kniat übernahm nach der Trennung von Tim Walter.

Bernhardsson traf für Kiel gegen Wolfsburg

Das vergangene Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften entschied Kiel für sich. Vor rund einem Jahr im Oktober 2025 setzte sich Holstein in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 beim damaligen Bundesligisten durch.

Alexander Bernhardsson erzielte beim 1:0-Auswärtssieg das einzige Tor – inzwischen steht der im Sommer aus Kiel gewechselte Angreifer bei Wolfsburg unter Vertrag.

Wird VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen KSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.