Mit der Niederlage gegen Eintracht Braunschweig eröffnet das Team von Miroslav Klose Tabellenführer Hertha BSC die Chance, seinen Vorsprung auszubauen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg droht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. In einem Spiel auf Augenhöhe unterlag die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose am 12. Spieltag Eintracht Braunschweig nach Führung mit 1:2 (1:0) und steht weiterhin sieben Punkte hinter Hertha BSC.

Die Berliner können den Vorsprung am Sonntag gegen Energie Cottbus ausbauen. Braunschweig feierte den ersten Auswärtssieg seit dem furiosen 6:1-Saisonauftakt beim SC Magdeburg und kletterte mit nun 14 Zählern aus der Abstiegszone.

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Im Max-Morlock-Stadion gingen die Gastgeber nach einem starken Solo von Julian Justvan (10.) in Führung. Kurz danach versenkte Verteidiger Alexios Kalogeropoulos beim Klärungsversuch eines geblockten Schusses von Yann Sturm den Ball im eigenen Tor. Da Sturm jedoch im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer nicht.

Doch die Gäste blieben dran und erzwangen in der 61. Minute ein weiteres Eigentor durch Javier Fernández, der die Parade von Torwart Jan Reichert als Abpraller ins Netz beförderte. Sturm drehte die Partie in der Schlussphase dann komplett (83.).

Im Verlauf des Spiels hatte Nürnberg immer wieder Probleme mit dem hohen Pressing der Gäste, blieb aber selbst durch einen Volley-Aufsetzer von William Böving gefährlich (28.). Auch nach der Pause konnte der Club seine Chancen nicht nutzen. Für Braunschweig verpasste Maximilian Entrup (78.).

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