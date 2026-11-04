Der ehemalige Bundesliga-Profi und bisherige Nachwuchs-Chef wird neuer Sportvorstand beim Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Dieter Frey wird beim 1. FC Nürnberg zum Nachfolger von Sportvorstand Joti Chatzialexiou befördert. Er sei „für uns die logische und bestmögliche Lösung für die Position des Vorstand Sport, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Meier. Chatzialexiou wird spätestens zum 1. Februar neuer Sportvorstand bei seinem Heimatverein Eintracht Frankfurt.

Der 54 Jahre alte Frey, der von 1992 bis 2004 für Bayern München, den SC Freiburg, Werder Bremen und zuletzt die Nürnberger insgesamt 128 Bundesligaspiele bestritt, war zuletzt verantwortlich für die gute Nachwuchsarbeit der derzeitigen Tabellenzweiten der 2. Bundesliga. Er hatte den Posten vom erfolgreich arbeitenden Michael Wiesinger übernommen, der 2026 zum FC Bayern gewechselt war.

Einst Spieler, jetzt Boss

Frey war 2001 als Spieler nach Nürnberg gekommen, „dass ich nun, 25 Jahre später, Vorstand werde, ist für mich eine große Wertschätzung“, sagte er. Frey habe „maßgeblichen Anteil daran, dass der Club herausragende Arbeit im Nachwuchs leistet, Talente bei uns gefördert werden und es schlussendlich regelmäßig in den Profibereich schaffen“, lobte Meier.

Nach dem Ende seiner Laufbahn hatte Frey zunächst sein Studium zum Lehrer für Mathematik sowie Wirtschaft und Recht angeschlossen und an einer Schule in Nürnberg gearbeitet. Nebenher besetzte er verschiedene Positionen beim Club. Seit 2024 ist er fest angestellt.

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