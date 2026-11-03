Im Sommer ist Schluss: Legende Schmidt verlässt Heidenheim

Nach fast 20 Jahren im Amt braucht der Trainer eine Pause. Wie lange die Auszeit sein wird, ist offen.

Trainer-Urgestein Frank Schmidt wird den 1. FC Heidenheim im Sommer verlassen und nach fast 20 Jahren eine Pause einlegen. Diese Entscheidung des Trainers teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. Der 52 Jahre alte Schmidt habe sich entschieden, „seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern“, hieß es im Statement des Klubs. Heidenheim habe sich „in den vergangenen Monaten intensiv um einen Verbleib seines Erfolgstrainers bemüht“.

Schmidt, der die Heidenheimer im September 2007 übernommen hatte, teilte dies dem FCH-Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald in einem persönlichen Gespräch am Montagabend mit. „Wie lange diese Pause sein wird und was ab dem 1. Juli in meinem Leben kommt, darüber mache ich mir aktuell keine Gedanken – im Gegenteil: Das verbiete ich mir bis dahin selbst“, sagte Schmidt: „Stattdessen werde ich bis zum letzten Spiel alles für unseren maximalen Erfolg in dieser Saison geben. Fest steht: Wir haben gemeinsam als FCH über viele Jahre eine einzigartige Geschichte im deutschen Profifußball geschrieben, aber das letzte Kapitel ist noch nicht zu Ende. Darauf freue ich mich jetzt und verspüre eine große Lust darauf.“

Schmidt hatte den FCH in der Oberliga übernommen und kontinuierlich nach oben geführt. Der Höhepunkt war der Aufstieg in die Bundesliga als Meister der 2. Bundesliga in der Saison 2022/23. Zweimal hielt der FCH die Klasse, Heidenheim spielte gar in der Conference League. Erst in der vergangenen Spielzeit stieg der Klub ab.

DEINE MEINUNG

„Franks Entscheidung markiert natürlich eine Zäsur für unseren gesamten Verein, die fraglos eine riesige Veränderung mit sich bringen wird. Was Frank Schmidt für unseren FCH geleistet hat, lässt sich mit Worten kaum beschreiben“, sagte Sanwald. Er könne Schmidts „Wunsch nach einer Pause nach dieser unfassbaren Energieleistung verstehen“, so der FCH-Boss: „Franks frühzeitige Entscheidung gibt uns die nötige Zeit, um die Nachfolge auf dieser so wichtigen Position für die Zukunft mit der gebotenen Sorgfalt anzugehen.“