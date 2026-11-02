Der FC St. Pauli empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli empfängt den VfL Bochum 1848 heute Abend in der 2. Bundesliga. Die Partie im Millerntor-Stadion beginnt um 20.30 Uhr, Schiedsrichter ist Daniel Schlager.

St. Pauli – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL oder RTL Nitro

: RTL oder RTL Nitro Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

St. Pauli verlor unter Trainer Marcel Rapp zuletzt zwei Ligaspiele in Folge und gewann nur zwei seiner ersten elf Saisonpartien.

Bochum reist mit Rückenwind an

Bochum gewann zuletzt zwei Ligaspiele hintereinander und drehte dabei jeweils einen Rückstand. Gegen Karlsruhe erzielte Philipp Hofmann beim 3:2-Erfolg beide Treffer zum Ausgleich und zum Sieg.

St. Pauli wartet auf Sieg gegen Bochum

Seit sieben Pflichtspielen ist St. Pauli gegen Bochum sieglos, die vergangenen drei Duelle gewann der VfL. Der jüngste Erfolg der Hamburger gegen Bochum gelang auswärts: 2018 siegten sie mit 3:1.

Wird FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL Nitro, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC St. Pauli gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.