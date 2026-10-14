Mit einem weiteren Sieg könnte Hertha BSC in Kiel einen 40 Jahre alten Rekord einstellen. Trainer Stefan Leidl würde es seinen Spielern gönnen.

Trainer Stefan Leitl hat den Startrekord in der 2. Bundesliga mit Spitzenreiter Hertha BSC vor dem Duell mit Holstein Kiel im Hinterkopf. „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich schon möchte, dass ihre Namen mit diesem Rekord in Verbindung gebracht werden“, sagte der Coach: „Aber das war auch in einem Satz erledigt. Wir stellen das nicht über das Spiel.“

Sollte den Berlinern am Freitag (18.30 Uhr) beim Schlusslicht aus Kiel der achte Sieg im achten Spiel gelingen, würde der Hauptstadtklub die Bestmarke von Hannover 96 aus der Saison 1986/87 einstellen. Die Niedersachsen hatten damals acht Spiele in Folge zum Start gewonnen. Bayer Leverkusen war 1978/79 in der noch zweigleisigen Liga sogar mit neun Siegen nacheinander gestartet.

Leitl schwimmt mit Hertha derzeit auf der Erfolgswelle Leitl schwimmt mit Hertha derzeit auf der Erfolgswelle © picture alliance/Nordphoto /SID/Engler

Leitl: Leistung wichtiger als Rekord

Leitl will das Spiel in Kiel aber vor allem „positiv bestreiten und erst einmal eine gute Leistung bringen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir es gewinnen können“, betonte der 49-Jährige: „Wenn es am Ende des Tages der Rekord sein sollte, dann gönne ich das meinen Jungs von ganzem Herzen.“

Gegen Kiel forderte Leitl dafür eine bessere Leistung als noch beim knappen 2:1 am vergangenen Sonntag gegen seinen Ex-Verein SpVgg Greuther Fürth.

„Ich erwarte, was Laufvolumen, Sprintvolumen, Intensität und Zweikampfhärte betrifft, eine Steigerung von meiner Mannschaft“, erklärte er und warnte: „Die Kieler sind qualitativ sehr, sehr gut besetzt“, es seien „sehr gute Jungs“ im Kader, „die wissen, wie man mit dem Ball umgeht und wo das Tor steht“.

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