Der 28-Jährige von Dynamo Dresden schildert die dramatischen Rettungsmaßnahmen nach dem erlittenen Hirnschlag.

Dynamo Dresdens Innenverteidiger Lars Bünning hat sich erstmals öffentlich zu den genauen Umständen seiner Hirnblutung geäußert. „Man muss ganz ehrlich sein, es ging um Leben und Tod. Das ist einfach so“, sagte der 28-Jährige auf der Bühne eines Live-Podcasts im Gespräch mit seinem früheren Mitspieler Stefan Kutschke.

„Wenn nicht schnell genug gehandelt worden wäre, dann würde ich heute nicht hier sitzen, und vor allem nicht in diesem Zustand“, stellte der Verteidiger klar.

Lars Bünning erlebte eine schlimme Zeit Lars Bünning erlebte eine schlimme Zeit © IMAGO/Jan Huebner

Hirnblutung! So schlimm stand es um Lars Bünning

Die Ende Mai erlittene Hirnblutung sei „aus heiterem Himmel gekommen“, erklärte er. „Ich war auf dem Sprung zu einem Junggesellenabschied, wollte mich bei meinen Eltern im Badezimmer fertigmachen. Doch dann wurde es komisch.“

Mit schwindendem Bewusstsein habe er noch seine Frau anrufen können, die schnell Hilfe organisierte. Seine Schwägerin, die herbeigerufen worden war, habe ihm später von seinem immer schlechter werdenden Zustand erzählt: „Wo ich auf dem am Boden lag, habe ich wohl vor Schmerzen geschrien.“

„Lebt er oder lebt er nicht?“

Erst nach dem Abtransport mit einem Hubschrauber sei er auf der Intensivstation aufgewacht, wo sich der behandelnde Arzt gefragt habe: „Lebt er oder lebt er nicht?“

Wegen der noch vorhandenen Schwellungen sei Bünning daraufhin in ein künstliches Koma versetzt worden. Erst nachdem die Schwellungen zurückgegangen waren, sei die Notoperation vorgenommen worden.

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Lars Bünning spielt bei Dynamo Dresden Lars Bünning spielt bei Dynamo Dresden © IMAGO/Christian Schroedter

Bünning auf dem Weg zum Comeback: „Kleine Treppenstufen“

Wie Bünning anschließend erfahren habe, habe eine angeborene Fehlbildung die Blutzirkulation in seinem Kopf blockiert. Diese sei nun aber vollständig entfernt worden. Der vorerst letzte operative Eingriff folgt am 1. Dezember. Auf dem Weg zum angestrebten Comeback gehe es aktuell aber nur um „kleine Treppenstufen, die man hochsteigt“.

Bünning spielt seit 2023 in Dresden und war als Stammspieler maßgeblich am Aufstieg der Mannschaft 2025 in die 2. Bundesliga beteiligt. Sein Vertrag beim Tabellen-16. läuft nur bis zum Saisonende.